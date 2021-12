Únia a USA rokovali o pandémii, chcú distribuovať do sveta viac ako miliardu vakcín a zrýchliť očkovanie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.12.2021 (Webnoviny.sk) - Európska únia (EÚ) a Spojené štáty sa zhodli na vedúcej úlohe transatlantického partnerstva v úsilí o ukončenie pandémie koronavírusu a dlhodobé posilnenie globálnej zdravotnej bezpečnosti. Informovala o tom v stredu Európska komisia (EK) po rokovaniach s vysokými predstaviteľmi Bieleho domu a ďalších vládnych inštitúcií USA.Zástupcovia oboch strán v stredu hovorili o darovacom programe, v rámci ktorého chcú do polovice roka 2022 distribuovať do rôznych častí sveta viac ako 1,7 miliardy dávok vakcín, o pomoci krajinám v ich úsilí o zrýchlenie očkovania alebo o spolupráci v oblasti hodnotenia zdravotných hrozieb, výskumu a vývoja.Za európsku stranu sa na rokovaniach okrem iných zúčastnil osobitný zdravotnícky poradca predsedníčky EK Peter Piot, v americkej delegácii boli zastúpení aj hlavný zdravotnícky poradca Bieleho domu Anthony Fauci a riaditeľka amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) Rochelle Walensky. Spomenutí predstavitelia poskytli aktuálne informácie o novom variante koronavírusu omikron.Delegácie tiež zdôraznili, že v záujme prípravy na budúce pandémie sú potrebné odvážne opatrenia a dostatočné finančné zdroje na globálnej úrovni. V záujme dosiahnutia tohto cieľa sa zaviazali spolupracovať s členskými štátmi EÚ, skupinou G20, s krajinami v nižšom a strednom príjmovom pásme, Svetovou bankou, Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a ďalšími aktérmi, uviedla komisia v tlačovej správe.