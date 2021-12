Smer je v prieskume už druhý za Hlasom a v parlamente by boli kotlebovci aj Republika

V prvej trojke aj Sulíková SaS

SNS, Za ľudí a Dobrá voľba nad tromi percentami







Subjekt

%

Mandáty





Hlas-SD

19,9

35





Smer-SD

16,8

29





SaS

8,8

15





OĽaNO/NOVA/KÚ/Zmena zdola

6,1

11





Sme rodina

6,1

11





Progresívne Slovensko

6

10





KDH

5,9

10





Republika

5,8

10





Aliancia

5,5

10





ĽS NS

5,2

9





SNS

3,8

-





Za ľudí

3,6







Dobrá voľba

3,2







Vlasť

2,3







Socialisti.sk

0,6







Spolu - občianska demokracia

0,4









SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.12.2021 (Webnoviny.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici decembra, vyhrala by ich politická strana Hlas-SD so ziskom 19,9 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý robila agentúra Polis pre portál Zoznam.sk v dňoch 17. až 22. decembra.Reprezentatívnu vzoru telefonického prieskumu tvorilo 1111 respondentov starších ako 18 rokov z územia celej SR. Odpovedali na otázku: Keby boli parlamentné voľby tento víkend, ktorú stranu, hnutie, alebo koalíciu by ste volili?Na druhom mieste by sa umiestnila strana Smer-SD so ziskom 16,8 percenta hlasov. Nasledujú SaS (8,8 percenta), OĽaNO/NOVA/KÚ/Zmena zdola (6,1 percenta), Sme rodina (6,1 percenta), Progresívne Slovensko (6 percent), KDH (5,9 percenta), Republika (5,8 percenta) a Aliancia (5,5 percenta).Do parlamentu by sa dostala aj ĽS NS so ziskom 5,2 percenta hlasov.Naopak, pred bránami zákonodarného zboru by ostali SNS (3,8%), Za ľudí (3,6%), Dobrá voľba (3,2%), Vlasť (2,3%), Socialisti.sk (0,6%) a Spolu - občianska demokracia (0,2%).Pokiaľ by sa odovzdané hlasy prerátali na mandáty v parlamente, Hlas-SD by získal 35 kresiel. Smer-SD by ich obsadil 29, SaS 15 a OĽaNO a Sme rodina zhodne po 11 kresiel. Rovnako 10 mandátov by získali Progresívne Slovensko, KDH, Republika aj Aliancia. ĽS NS by pripadlo v parlamente 9 kresiel.Na voľbách by sa podľa prieskumu zúčastnilo 58 percent opýtaných. Nerozhodnutých bolo 23 percent respondentov, voliť by určite nešlo 19 percent.