Únia ligových klubov skontumovala zápas medzi Spartakom a Slovanom v prospech hostí

Prezídium ÚLK vyhodnotilo všetky podklady

Volajú po disciplinárnych opatreniach

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.10.2021 (Webnoviny.sk) - Únia ligových klubov (ÚLK) ako riadiaci orgán najvyššej slovenskej futbalovej súťaže rozhodla o kontumácii nedeľňajšieho duelu 11. kola Fortuna ligy 2021/2022 medzi FC Spartak Trnava ŠK Slovan Bratislava v prospech hostí z hlavného mesta.Po stredajšom mimoriadnom zasadnutí Prezídia ÚLK o tom na brífingu informoval prezident únie Ivan Kozák. Už vo štvrtok zasadne disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu , ktorá neskôr udelí príslušné tresty v súvislosti s týmto duelom."Prezídium Únie ligových klubov na svojom mimoriadnom zasadnutí vyhodnotilo všetky podklady doručené zo strany delegovaných osôb, klubov, Komisie rozhodcov a Krajského riaditeľstva PZ v Trnave. Na základe prezentovaných podkladov a právnej analýzy v zmysle Súťažného poriadku SFZ rozhodlo Prezídium ÚLK o kontumácii zápasu 0:3 z pohľadu domáceho družstva," informuje ÚLK na svojom oficiálnom webe.Prezídium ÚLK tiež žiada Disciplinárnu komisiu SFZ o riadne preskúmanie vzniknutej situácie v nadväznosti na incidenty v inkriminovanom zápase.„V nadväznosti na neakceptovateľné nešportové prejavy na hracej ploche je nutné prijať primerané disciplinárne opatrenia, ktoré by však mali byť do maximálnej možnej miery individualizované a nemali by postihovať tých, ktorí prišli na predmetný zápas s cieľom vychutnať si jeho športovú atmosféru," informuje ÚLK."Opätovne vyzývame k naštartovaniu projektu spotteringu jednotlivých fanúšikovských skupín s cieľom dlhodobého a preventívneho programu. Je načase povedať rázne nie jednotlivcom, ktorí aj počas posledného víkendu zničili prácu klubov, hráčov či futbalu samotného. Dnes budú opäť v prevažnej miere potrestaní všetci, ktorí tento incident nezapríčinili a naopak ľudia, ktorí svojvoľne vbehli na hraciu plochu, ostanú bez trestu," vyjadrilo sa v stredu ÚLK