Nezaočkovaný Djokovič výnimku podľa austrálskeho ministra nedostane

Tenisti musia podstúpiť úplnú vakcináciu, aby sa mohli zúčastniť na prvom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open. Výnimky sa udeľovať nebudú, potvrdil v stredu austrálsky minister pre imigráciu Alex Hawke.



Najvyššie postavený hráč rebríčka ATP Novak Djokovič by za súčasnej situácie nemohol v Melbourne obhajovať titul, pretože očkovanie zatiaľ odmieta. "Nemáme špeciálny odkaz pre Novaka, platí to pre každého. Keď otvoríme hranice, každý návštevník musí mať dve dávky očkovania. To je univerzálne pravidlo," povedal Hawke v rozhovore pre ABC Radio.

Austrália pre pandémiu koronavírusu uzavrela svoje hranice pre cudzincov a uplatňuje iba minimum výnimiek. Štart Australian Open je na budúci rok plánovaný na 17. januára.