Piatok 17.10.2025
Úvodná strana
16. októbra 2025
Únia miest nesúhlasí s návrhom štátneho rozpočtu, žiada systémovú zmenu financovania samospráv
Únia miest Slovenska nesúhlasí s návrhom štátneho rozpočtu pre rok 2026 a vyzýva premiéra
Zdieľať
Únia miest Slovenska nesúhlasí s návrhom štátneho rozpočtu pre rok 2026 a vyzýva premiéra Roberta Fica, vládu SR a ministra financií Ladislava Kamenického na začatie rokovaní o zmene financovania územnej samosprávy. Podľa vedenia ÚMS ide o vážny zásah do fungovania miest a obcí, ktorý povedie k ďalšiemu zhoršeniu verejných služieb a prehĺbeniu sociálnych problémov v regiónoch.
Prezident ÚMS Richard Rybníček pripomenul, že mestá sú otvorené konsolidácii verejných financií, no odmietajú spôsob, akým ju navrhuje štát. „Sme za konsolidáciu, ale nie spôsobom, ktorý predstavil štát. Návrh poškodzuje všetkých – obyvateľov aj mestá. Sme pripravení na rokovanie o rozumnej konsolidácii a o zmene financovania územnej samosprávy,“ uviedol Rybníček.
Záťaž konsolidácie nenesie štát
Predstavitelia Únie miest kritizujú, že štátny návrh prenáša záťaž konsolidácie na obyvateľov, podnikateľov a samotné samosprávy – teda na tých, ktorí podľa nich nenesú zodpovednosť za zadlžovanie štátu. V praxi to podľa ÚMS znamená znižovanie rozsahu a kvality mestských služieb, zhoršené možnosti financovania rozvojových projektov a rastúce riziko, že samosprávy budú nútené úvery využívať na pokrytie bežných výdavkov.
Za jedno z najväčších rizík považuje ÚMS zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v mestách. Tá je podľa vedenia únie úzko prepojená so sociálnymi problémami, ktoré sa v dôsledku navrhovaného rozpočtu môžu ešte prehĺbiť.
Neefektívne úsporné opatrenia
Organizácia zároveň upozorňuje, že štátne úsporné opatrenia nie sú v skutočnosti efektívne. Príkladom je podľa ÚMS rozpočet na rok 2025, ktorého očakávané úspory sa nenaplnili. Únia miest tvrdí, že má pripravený návrh, ktorý by dokázal zvýšiť príjmy miest a obcí a zároveň znížiť náklady štátu na samosprávy. Tento návrh podľa nich existuje už tri roky a je pripravený na rokovanie.
Únia miest preto opätovne žiada otvorenie odbornej diskusie o systémovej zmene financovania územnej samosprávy. Podľa jej predstaviteľov je teraz na vláde, aby splnila sľuby o spolupráci a začala hľadať riešenia, ktoré budú prospešné nielen pre mestá, ale aj pre štát a jeho obyvateľov.
Zdroj: SITA.sk - Únia miest nesúhlasí s návrhom štátneho rozpočtu, žiada systémovú zmenu financovania samospráv © SITA Všetky práva vyhradené.
