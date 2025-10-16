Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 17.10.2025
 Meniny má Hedviga
16. októbra 2025

Inštitút ľudských práv vyzval Európsku komisiu na zmrazenie prístupu Ficovej vlády k eurofondom


Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv adresovala Európskej ...



16.10.2025 (SITA.sk) -


Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv adresovala Európskej komisii otvorený list, v ktorom žiada okamžité právne a politické kroky voči Slovenskej republike. Dôvodom je septembrová novela Ústavy SR, ktorú parlament schválil tesnou väčšinou a ktorá by mala nadobudnúť účinnosť 1. novembra.


Organizácia v liste žiada, aby Európska komisia zmrazila prístup k eurofondom pre vládu Roberta Fica, kým nedôjde k prehodnoteniu ústavných zmien z pohľadu európskeho práva.



Príkry rozpor s právom EÚ


Riaditeľ Inštitútu ľudských práv Peter Weisenbacher v stanovisku uviedol, že novela podľa organizácie porušuje ľudské práva viacerými spôsobmi. Kritizuje najmä zavedenie obmedzenia, ktoré umožňuje adopcie výlučne manželským párom. Podľa neho ide o diskriminačné ustanovenie bez opory v racionálnych argumentoch.


„Touto hanebnou novelou sa z Ústavy SR stal dokument, ktorý klame, diskriminuje a popiera ľudské práva. Klame preto, lebo intersex ľudia existujú. Diskriminuje, pretože obmedzuje právo na osvojenie len na manželské páry, a to napriek tomu, že mnohé páry dnes žijú mimo manželstva,“ uviedol. Dodal, že novela podľa neho nepriaznivo zasiahne do života detí v detských domovoch, ktoré tak môžu zostať bez možnosti nájsť novú rodinu.



Právnička organizácie Katarína Klimentová varuje, že novela ústavy predstavuje zásah do základného princípu nadradenosti práva Európskej únie. „Vyzvali sme Európsku komisiu, aby zmrazila fondy vláde Roberta Fica, pretože novela je v príkrom rozpore s právom EÚ a predstavuje nebezpečný precedens. Ak by každý štát mohol prijímať ústavné zmeny, ktoré obchádzajú európske právo, vznikla by právna neistota nezlučiteľná s fungovaním Únie,“ uviedla.



Vyjadrili sa aj ďalšie inštitúcie


Obavy, ktoré prezentuje Inštitút ľudských práv, zdieľajú aj ďalšie medzinárodné inštitúcie. K novele sa vyjadril komisár Rady Európy pre ľudské práva, Agentúra EÚ pre základné práva, Benátska komisia aj viacerí osobitní spravodajcovia OSN. Európsky parlament vo svojom stanovisku konštatoval, že zmeny sú v rozpore s článkom 2 Zmluvy o Európskej únii a Chartou základných práv Európskej únie.


Európska komisia sa zatiaľ k výzve IĽP verejne nevyjadrila. Očakáva sa však, že tému preberie na najbližšom rokovaní výborov zodpovedných za dodržiavanie princípov právneho štátu v členských štátoch.




Zdroj: SITA.sk - Inštitút ľudských práv vyzval Európsku komisiu na zmrazenie prístupu Ficovej vlády k eurofondom © SITA Všetky práva vyhradené.

