Únia miest považuje za správne reagovať na silnejúcu tretiu vlnu pandémie, ochrana zdravia je prioritou

31.8.2021 (Webnoviny.sk) - Únia miest Slovenska (ÚMS) považuje za správne a zodpovedné reagovať na silnejúcu tretiu vlnu pandémie . Uviedla to v tlačovej správe jej hovorkyňa Daniela Piršelová . Dodala, že prioritou miest je chrániť svojich obyvateľov a minimalizovať riziko nákazy.Na online stretnutí členských miest únie s Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) diskutovali aj o prevádzke v zariadeniach sociálnych služieb. Zástupcovia ÚVZ SR v diskusii odpovedali na všetky otázky, ktoré mestá trápia. Ako podotkla Piršelová, začiatok školského roka, ako aj jesenné obdobie, keď sa v mestách organizuje množstvo verejných a kultúrnych podujatí, predstavujú vyššie riziko pre obyvateľov miest.Online stretnutie otvoril viceprezident ÚMS a primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko a zúčastnilo sa ňom viac ako 50 členských miest ÚMS. Obe strany sa dohodli na pokračovaní diskusie podľa ďalšieho vývoja situácie a problémov, ktoré bude samospráva v tejto oblasti riešiť.Nosko zdôraznil, že ochrana zdravia a bezpečnosť ich obyvateľov je pre nich prioritou. „Na jednej strane sme radi, že sa život vrátil, v rámci možností, do normálnejšieho režimu. Na druhej strane si nemôžeme dovoliť zabudnúť na to, čo sme prežívali počas pandemickej krízy. Vždy sú to práve mestá, ktoré sú na prvom mieste, a od ktorých sa očakáva rýchla reakcia,“ konštatoval.Podľa neho musia byť pripravení na to, čo ich čaká v ďalšom období. Zároveň ubezpečuje obyvateľov, že pre ich bezpečnosť a komfort robia maximum.Hlavný hygienik Ján Mikas si váži svedomitý prístup miest k dodržiavaniu opatrení a poďakoval za ich súčinnosť a úsilie pri riešení náročných situácií počas pandémie. „Bezpečnosť občanov je našou spoločnou prioritou a vzájomná komunikácia a spolupráca je mimoriadne kľúčová. Úrad verejného zdravotníctva SR je vždy k dispozícii na konštruktívne stretnutia,“ doplnil.