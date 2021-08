Poisťovňa Kooperativa prekročila v jubilejnom roku hranicu 2 miliónov živých poistných zmlúv

Vplyvy a trendy na vývoj hospodárskych výsledkov k 30. 6. 2021:



nárast novouzatvorených zmlúv v životnom poistení najmä v súvislosti s Covid – 19,



rozširovanie existujúcich zmlúv klientmi o nové riziká,



rekordné vyplácanie poistných náhrad z dôvodu 1. a 2. vlny pandémie,



postupné oživovanie v segmente cestovného poistenia a aktualizácia pripoistení,



klienti počas práce z domu "oprášili” staré zmluvy a našli si čas na ich aktualizáciu.



Najviac rástlo rizikové životné poistenie

Väčšia starostlivosť o bývanie s pozitívnym dopadom na poistenie majetku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.8.2021 (Webnoviny.sk) -Nepredvídateľné udalosti, akou bola aj pandémia Covid – 19, len potvrdili význam poistných služieb a ich miesto u našich klientov. Z dôvodu meniacej sa situácie poisťovňa Kooperativa v uplynulých mesiacoch zrýchlila proces digitalizácie a vo výraznej miere preniesla komunikáciu s klientmi do online prostredia, čo malo pozitívny vplyv aj na počet uzatvorených zmlúv. Záujem bol predovšetkým o produkty životného poistenia, zabezpečenie nehnuteľnosti či domácnosti a autopoistenie."Uplynulý rok naplno ukázal, kde sú priority našich klientov. Starostlivosť o zdravie a jeho ochrana sa dostali do absolútneho popredia. Ako poisťovňa s bohatými skúsenosťami s rizikovým zdravotným poistením sme pružne zareagovali na ich potreby, čím sa nám odmenili svojou dôverou. Ako vidno zo štatistík, množstvo zákazníkov má u nás uzatvorené dve a viac zmlúv. V posledných rokoch nám počet nových poistných zmlúv rastie v priemere o 40 až 50 tisíc ročne,” dopĺňa Ing. Vladimír Bakeš, PhD., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Poisťovne Kooperativa.Nárast predpísaného poisteného v medziročnom porovnaní k 30. 6. 2021 zaznamenala poisťovňa Kooperativa práve v oblasti bežne plateného životného poistenia celkovo na úrovni takmer 7 percent. Veľkou mierou sa pod tento rast podpísalo zvýšenie predaja nových zmlúv až o 60 percent. Najčastejšie klienti siahali po produktoch s najširším pokrytím poistných rizík, ako aj poistením pre prípad smrti. Neistota a obavy klientov sa prejavili opatrnosťou pri investovaní väčších súm do investičných či kapitálových produktov a miernym poklesom záujmu klientov v tejto oblasti.Dôraz začali v sledovanom období klásť naši klienti na ochranu majetku. V medziročnom porovnaní vzrástol objem predpísaného poistného v poistení dom a domácnosť o viac ako 6 percent. Pod tento nárast sa podpísal zvýšený predaj poistných zmlúv o viac ako 30% v porovnaní s obdobím pred pandémiou. Nárast pripisujeme primárne dôsledkom klimatických zmien a ich dopadov, ktoré sme mohli vidieť nielen u nás, ale aj v susednom Česku, Nemecku a v ďalších krajinách. Zároveň si ľudia začali vo väčšej miere, aj s narastajúcou cenou nehnuteľností, uvedomovať hodnotu svojho majetku a nevyhnutnosť jeho dostatočného zabezpečenia poistným krytím, ktoré im pomôže znížiť dopady v prípade čoraz častejšie sa vyskytujúcich nepredvídateľných udalostí.Spolu s rastom predaja v automobilovom priemysle došlo zároveň k 4-percentnému zvýšeniu predpísaného poisteného v segmente autopoistenia. Situácia v cestovnom poistení sa po útlme spôsobenom pandémiou, hlavne vplyvom prázdnin stabilizovala a výsledky sa približujú bežnému roku.Informačný servis