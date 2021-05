Únia miest Slovenska má nové vedenie, medzi priority primátorov bude patriť aj reforma verejnej správy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.5.2021 (Webnoviny.sk) - Reforma verejnej správy, zmena financovania samospráv, opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy, zavádzanie zelenej ekonomiky či zmena regionálnej politiky. Aj také sú priority Únie miest Slovenska (ÚMS) . Na utorňajšej tlačovej konferencii to po 32. sneme ÚMS povedal prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček Únia si na sneme zvolila aj nové vedenie. Jej viceprezidentmi sa stali primátori Bratislavy, Kežmarku, Komárna, Banskej Bystrice, Moldavy nad Bodvou, Košíc, Popradu a primátorka Lučenca. Úniu miest tak bude reprezentovať prezident a deväť viceprezidentov. Rybníček uviedol, že ÚMS sa od januára minulého roka rozšírila z 39 na 59 členských miest, ktoré spolu majú približne dva milióny obyvateľov.Rybníček zdôraznil, že primátori sú naďalej pripravení pomáhať ľuďom v prípade, že by Slovensko zasiahla tretia vlna pandémie koronavírusu . Primátori sa aktuálne snažia o to, aby sa fungovanie poskytovania služieb občanov zo strany samospráv čo najskôr vrátilo do normálu napriek finančným stratám.Primátor Bratislavy Matúš Vallo poznamenal, že Bratislavu stálo testovanie ľudí a starostlivosť o seniorov dva milióny eur a ďalších 30 miliónov eur stratil Dopravný podnik Bratislava. Pripomenul, že ide o finančné čiastky, ktoré hlavnému mestu štát nevráti.