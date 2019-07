Únia miest Slovenska: Povinná predškolská výchova je v poriadku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. júla (TASR) – Únia miest Slovenska (ÚMS) súhlasí so zavedením povinného predprimárneho vzdelávania, problém však vidí v tom, ako štát prenáša dôsledky tohto rozhodnutia na mestá a obce. Pre TASR to uviedol výkonný viceprezident ÚMS Miroslav Kollár.upozornil, dodávajúc, že mnohé úspešné štáty už dlho praktizujú toto opatrenie. Problém podľa Kollára však je v spôsobe zavádzania novej povinnosti.upozornil Kollár.Poukazuje pritom na to, že dobudovanie potrebných kapacít predškolských zariadení je len jedna časť problému, druhou je udržateľné financovanie prevádzky takto rozšírenej siete materských škôl.Zavedenie povinného predprimárneho vzdelávanie pre všetky päťročné deti odobrila svojím podpisom prezidentka SR Zuzana Čaputová. Novela zákona o výchove a vzdelávaní nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov. Niektoré ustanovenia začnú platiť postupne. Týka sa to aj tých o predškolskej výchove, tie nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) avizuje, že sa v súvislosti s podpísanou novelou obráti na Ústavný súd SR. Upozorňuje pritom na viacero konkrétnych problémov súvisiacich s porušením Ústavy SR a Európskej charty miestnej samospráv.vysvetlil hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák.Rezort školstva pre TASR uviedol, že od zavedenia povinného predprimárneho vzdelávania pre päťročné deti očakáva zlepšenie výsledkov v národných testovaniach. Najväčším prínosom pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia bude podľa rezortu školstva povinná účasť na predprimárnom vzdelávaní pri rozvíjaní ich komunikačných kompetencií.