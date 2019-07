Upozornenie o predvolebných plagátoch je odborný informačný materiál

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 10. júla (TASR) - Podstatou informácie o dodržiavaní zákona o štátnom jazyku v rámci zverejňovania predvolebných veľkoplošných plagátov je snaha prispieť k zvyšovaniu úrovne slovenskej reklamy a marketingovej komunikácie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva kultúry (MK) SR Barbora Palovičová v reakcii na medializovaný postoj štátneho tajomníka rezortu Konráda Rigóa (Most-Híd).zdôraznila.Potvrdila, že informácia bola vypracovaná na základe písomných podnetov a sťažností občanov.spresnila Palovičová.Po zverejnení informácie o zákonnej povinnosti na svojom webe oslovil rezort listom 32 politických strán a hnutí, o ktorých predpokladá, že budú kandidovať v nadchádzajúcich parlamentných voľbách a budú realizovať predvolebnú kampaň.Štátny tajomník MK Konrád Rigó (Most-Híd) sa v utorok (9. 7.) dištancoval od oznámenia a listu, ktorý rezort rozposlal politickým stranám v súvislosti s dodržiavaním zákona o štátnom jazyku pri textoch na veľkoplošných predvolebných plagátoch. Upozornil na to, že rezortom vypracovaný materiál nemožno po obsahovej stránke považovať za opodstatnené metodické usmernenie.uviedol Rigó. Chce sa o tejto téme rozprávať aj so šéfkou rezortu.Pýtať sa na motiváciu iniciatívy ministerstva sa chce aj Rigóova domovská strana Most-Híd. Jej hovorkyňa Klára Debnár priznala, že i v strane list ministerstva vnímajú citlivo.pripomenula.Strana maďarskej komunity (SMK) nemieni ani po liste z rezortu kultúry meniť svoju stratégiu. Argumentuje tým, že objednávateľ reklamy chce za peniaze, ktoré do reklamy vkladá, získať efektívnu a adresnú propagáciu svojich odkazov.uviedla tlačová tajomníčka SMK Helena Fialová.MK zverejnilo 2. júla na svojom webe upozornenie, že dodržiavanie zákona o štátnom jazyku platí i v prípade predvolebných textov na veľkoplošných reklamných plochách. Krok ozrejmilo množiacim sa počtom podnetov a sťažností verejnosti upozorňujúcich na porušovanie zákona. Rezort v tejto súvislosti pripomenul zákonnú povinnosť uvádzať oznamy, nápisy a reklamy informujúce verejnosť v štátnom, teda slovenskom jazyku. Použitie iného jazyka sa nevylučuje, ak je cudzojazyčný text obsahovo totožný s textom v štátnom jazyku a uvádza sa rovnakým alebo menším písmom ako text v štátnom jazyku.uvádza MK.