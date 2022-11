Únia miest Slovenska varuje pred Kuriakovým návrhom o daňovom bonuse. Samosprávy budú v novom roku chudobnejšie, tvrdí

Samosprávy budú chudobnejšie

Miesto kompenzácií rozdávajú peniaze

"Rodinný balíček"

Navýšenie daňového bonusu

9.11.2022 (Webnoviny.sk) - Únia miest Slovenska (ÚMS) vyzýva poslancov Národnej rady SR aby nepodporili poslanecký návrh Milana Kuriaka (OĽaNO) na zmeny v zákone týkajúce sa daňového bonusu. Uvádza sa to v stredajšom vyhlásení po zasadnutí Prezídia ÚMS, o ktorom informuje hovorkyňa Daniela Piršelová.„Ak NR SR opätovne zvýšený daňový bonus schváli, samosprávy budú v roku 2023 po zohľadnení rastúcich cien chudobnejšie a nútené k obmedzovaniu základných verejných služieb, čo sa zákonite premietne aj do nižšej kvality života našich občanov,“ uvádza sa ďalej vo vyhlásení.Vláda SR sa podľa ÚMS naďalej správa, akoby sa energetická kríza či vysoká inflácia samospráv vôbec netýkala.„Miesto kompenzácií za zvýšené náklady dokonca vláda peniaze z budúcich príjmov samospráv rozdáva. Naposledy pri schvaľovaní zmien v daňovom bonuse, opäť bez štandardného legislatívneho procesu, cez pozmeňujúce návrhy poslancov NR SR, bez pripomienkovania a bez rokovania so zástupcami samosprávy,“ konštatuje sa vo vyhlásení.Únia miest Slovenska a predstavitelia krajských miest K8 vyzývajú poslancov, aby pred nepremysleným a likvidačným opatrením pre samosprávy uprednostnili odbornú diskusiu a štandardný legislatívny proces. Podľa ÚMS ide pritom o financie určené na prevádzku škôl, zdravotníckych zariadení, domovov sociálnych služieb, verejnú dopravu a na rozvoj obcí, miest a krajov.V lete 2022 prijala NR SR v skrátenom legislatívnom procese tzv. „rodinný balíček“, ktorého súčasťou bolo aj zvýšenie daňového bonusu na vyživované dieťa na viac ako dvojnásobok (100 eur) od roku 2023.„Podľa júnovej makroekonomickej a daňovej prognózy ministerstva financií bude mať zvýšenie daňového bonusu na 100 eur negatívny vplyv vo výške 544 mil. eur na rozpočty samospráv. Ide o približne 13 % pokles príjmov z podielovej dane oproti očakávanému výnosu na rok 2023 bez navýšenia daňového bonusu,“ vysvetľuje ÚMS a dodáva, že prezidentka v prípade rodinného balíčka na Ústavnom súde SR namietala okrem iného aj neoprávnené využitie skráteného legislatívneho procesu a zásadný vplyv na samosprávy bez riadneho pripomienkovania a kompenzácie.„Na prerokovaní návrhu zákona vo výbore NR SR pre hospodárske záležitosti bol však tento návrh zákona pozmenený a pribudol úplne nový paragraf o daňovom bonuse, ktorý je totožný s paragrafom o daňovom bonuse zo zákona, ktorý je aktuálne na ústavnom súde,“ uvádza sa ďalej vo vyhlásení, pričom podľa ÚMS pribudlo tiež prechodné ustanovenie, ktoré na roky 2023 a 2024 ešte dvíha daňový bonus zo 100 eur na 140 eur, čo by znamenalo ďalších 218 mil. eur v zníženom výnose dani z príjmov fyzických osôb pre samosprávy.Na rokovaní výboru bol síce navrhnutý aj pozmeňujúci návrh, ktorý by kompenzoval samosprávam dodatočné navýšenie daňového bonusu zo 100 na 140 eur presmerovaním časti dane z príjmu právnických osôb, podľa ÚMS to však nekompenzuje pôvodné zvýšenie daňového bonusu na 100 eur.