 Štvrtok 4.12.2025
04. decembra 2025

Únia miest Slovenska vystríha pred zvyšovaním DPH pre sociálne podniky, samosprávy môžu byť ohrozené


Tagy: DPH Samosprávy Sociálne podniky

4.12.2025 (SITA.sk) - Únia miest Slovenska (ÚMS) vystríha pred zvyšovaním DPH pre sociálne podniky, podľa nej môže ohroziť samosprávy. Uviedla to v súvislosti s plánovaným zvyšovaním DPH pre sociálne podniky, ktoré by malo nadobudnúť účinnosť od začiatku budúceho roka. Zástupcovia miest uviedli, že to citeľne ohrozí samosprávy.

Silné špekulatívne správanie


„Takáto zmena významne poškodí samosprávy, pretože nie sú platcami DPH. Služby, ktoré samospráve dodávajú vlastné sociálne podniky sa im takto zdražejú o 14 percent," uvádza únia s tým, že dané výdavky samospráva vydá zo svojho rozpočtu, a sociálny podnik ich následne odvedie štátu.

„ÚMS evidovala v dianí okolo sociálnych podnikov silné špekulatívne správanie, neboli to však sociálne podniky zriadené samosprávami. Štát namiesto toho, aby riešil takéto delikventné správanie u konkrétnych subjektov, hrubo zasiahol do celého sektora sociálnej ekonomiky," kritizuje ÚMS.

Legislatíva odráža politické rozhodnutia


Varuje, že to poškodí aj tie subjekty, ktoré systém nezneužívali, zamestnávali znevýhodnené osoby a boli vzorom v tom, ako robiť a rozvíjať sociálnu ekonomiku.

„Navyše, novela zákona o sociálnych podnikoch nebola predmetom diskusie predtým, než zákon vstúpil do pripomienkového konania," poukázala únia. Výsledkom je podľa nej to, že daná legislatíva odráža skôr politické rozhodnutia, než odbornosť.


Zdroj: SITA.sk - Únia miest Slovenska vystríha pred zvyšovaním DPH pre sociálne podniky, samosprávy môžu byť ohrozené © SITA Všetky práva vyhradené.

