|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 4.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Barbora
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. decembra 2025
Únia miest Slovenska vystríha pred zvyšovaním DPH pre sociálne podniky, samosprávy môžu byť ohrozené
Tagy: DPH Samosprávy Sociálne podniky
Únia miest Slovenska (ÚMS) vystríha pred zvyšovaním DPH pre sociálne podniky, podľa nej môže ohroziť samosprávy. Uviedla to v súvislosti s plánovaným ...
Zdieľať
4.12.2025 (SITA.sk) - Únia miest Slovenska (ÚMS) vystríha pred zvyšovaním DPH pre sociálne podniky, podľa nej môže ohroziť samosprávy. Uviedla to v súvislosti s plánovaným zvyšovaním DPH pre sociálne podniky, ktoré by malo nadobudnúť účinnosť od začiatku budúceho roka. Zástupcovia miest uviedli, že to citeľne ohrozí samosprávy.
„Takáto zmena významne poškodí samosprávy, pretože nie sú platcami DPH. Služby, ktoré samospráve dodávajú vlastné sociálne podniky sa im takto zdražejú o 14 percent," uvádza únia s tým, že dané výdavky samospráva vydá zo svojho rozpočtu, a sociálny podnik ich následne odvedie štátu.
„ÚMS evidovala v dianí okolo sociálnych podnikov silné špekulatívne správanie, neboli to však sociálne podniky zriadené samosprávami. Štát namiesto toho, aby riešil takéto delikventné správanie u konkrétnych subjektov, hrubo zasiahol do celého sektora sociálnej ekonomiky," kritizuje ÚMS.
Varuje, že to poškodí aj tie subjekty, ktoré systém nezneužívali, zamestnávali znevýhodnené osoby a boli vzorom v tom, ako robiť a rozvíjať sociálnu ekonomiku.
„Navyše, novela zákona o sociálnych podnikoch nebola predmetom diskusie predtým, než zákon vstúpil do pripomienkového konania," poukázala únia. Výsledkom je podľa nej to, že daná legislatíva odráža skôr politické rozhodnutia, než odbornosť.
Zdroj: SITA.sk - Únia miest Slovenska vystríha pred zvyšovaním DPH pre sociálne podniky, samosprávy môžu byť ohrozené © SITA Všetky práva vyhradené.
Silné špekulatívne správanie
„Takáto zmena významne poškodí samosprávy, pretože nie sú platcami DPH. Služby, ktoré samospráve dodávajú vlastné sociálne podniky sa im takto zdražejú o 14 percent," uvádza únia s tým, že dané výdavky samospráva vydá zo svojho rozpočtu, a sociálny podnik ich následne odvedie štátu.
„ÚMS evidovala v dianí okolo sociálnych podnikov silné špekulatívne správanie, neboli to však sociálne podniky zriadené samosprávami. Štát namiesto toho, aby riešil takéto delikventné správanie u konkrétnych subjektov, hrubo zasiahol do celého sektora sociálnej ekonomiky," kritizuje ÚMS.
Legislatíva odráža politické rozhodnutia
Varuje, že to poškodí aj tie subjekty, ktoré systém nezneužívali, zamestnávali znevýhodnené osoby a boli vzorom v tom, ako robiť a rozvíjať sociálnu ekonomiku.
„Navyše, novela zákona o sociálnych podnikoch nebola predmetom diskusie predtým, než zákon vstúpil do pripomienkového konania," poukázala únia. Výsledkom je podľa nej to, že daná legislatíva odráža skôr politické rozhodnutia, než odbornosť.
Zdroj: SITA.sk - Únia miest Slovenska vystríha pred zvyšovaním DPH pre sociálne podniky, samosprávy môžu byť ohrozené © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: DPH Samosprávy Sociálne podniky
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Prémiové nápoje z Bottle Store: Spojenie kvality, remesla a výnimočného výberu
Prémiové nápoje z Bottle Store: Spojenie kvality, remesla a výnimočného výberu