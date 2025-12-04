|
Piatok 5.12.2025
Denník - Správy
04. decembra 2025
Blanár sa zúčastnil na zasadnutí Ministerskej rady OBSE, stretnutie sa zameriavalo na bezpečnostné výzvy
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rusko-ukrajinský konflikt Zasadnutie
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár (
4.12.2025 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár (Smer-SD) sa zúčastnil na 32. zasadnutí Ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) vo Viedni. Na zasadnutí Blanár aj vystúpil.
Ako informovali z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR, stretnutie sa zameriavalo na bezpečnostné výzvy v priestore OBSE. Dôraz bol kladený na pokračujúci vojnový konflikt na Ukrajine, a tiež diskusie o budúcom fungovaní organizácie v meniacom sa bezpečnostnom prostredí.
„Plenárnemu rokovaniu zároveň v stredu 3. decembra 2025 predchádzala neformálna večera vedúcich delegácií tematicky zameraná na situáciu na Ukrajine," uviedli z ministerstva.
Výročnému zasadnutiu predsedala fínska ministerka zahraničných vecí a úradujúca predsedníčka OBSE Elina Valtonenová. Uzavrelo sa ním predsedníctvo Fínska, a to symbolicky v roku, kedy si OBSE pripomína 50. výročie podpísania Helsinského záverečného aktu.
„Počas piatich dekád zohrávala OBSE kľúčovú úlohu pri presadzovaní medzinárodného práva a dodržiavaní politických záväzkov na zachovanie mieru, slobody a demokracie. Toto výročie je nielen historickým míľnikom, ale aj príležitosťou opätovne sa prihlásiť k hodnotám, na ktorých stojí medzinárodný poriadok a pripomenúť si, že mier a bezpečnosť nie sú samozrejmosťou,“ skonštatoval Blanár.
Ocenil principiálny prístup a vedenie OBSE zo strany fínskeho predsedníctva v náročnom období poznačenom konfliktom na Ukrajine. Slovenský minister v tejto súvislosti akcentoval potrebu ukončenia konfliktu a dosiahnutia trvalého mieru.
„Slovenská republika je naďalej plne odhodlaná podporovať všetky iniciatívy diplomatického riešenia konfliktu na Ukrajine vrátane mierového úsilia vedeného Spojenými štátmi americkými. Naša pozícia vychádza z Charty Organizácie Spojených národov, Helsinského záverečného aktu a rešpektu k územnej celistvosti Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.
Potvrdil tiež podporu Slovenska pre integráciu Ukrajiny do európskych štruktúr, označil to za dôležitú súčasť jej dlhodobej bezpečnosti. Upozornil však aj na riziko humanitárnej krízy v dôsledku eskalujúcich útokov na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.
Blanár tiež vyzdvihol význam pomoci zameranej na ochranu a obnovu základných služieb. Cielené útoky na dodávky elektriny, vykurovanie či vodu sú podľa slovenského ministra zahraničných vecí v priamom rozpore s výzvami na mier.
„Slovensko preto pokračuje v poskytovaní urgentnej pomoci vrátane dodávok elektriny, dieselových generátorov, motorovej nafty a podpory pri budovaní prístreškov,“ dodal. Diskusia sa týkala aj situácie na južnom Kaukaze, Blanár v tomto smere vyzdvihol pokračujúce snahy o mierové urovnanie vzťahov medzi Arménskom a Azerbajdžanom.
„Región južného Kaukazu si zaslúži mier, stabilitu a prosperitu a tento historický úspech potvrdzuje, že mierové riešenia konfliktov sú skutočne možné,“ vyjadril sa.
V rámci svojho vystúpenia počas plenárneho zasadnutia vedúcich delegácií slovenský minister zdôraznil kľúčový význam OBSE ako platformy umožňujúcej otvorený dialóg, podporujúcej dodržiavanie práv a dôstojnosti každého človeka a zachovávajúcej priestor na konštruktívnu diskusiu, a to aj v náročných a napätých časoch.
„Slovensko naďalej pevne verí v hodnoty tejto organizácie a jej dôležitú misiu bude podporovať naďalej v nasledujúcich 50 rokoch. OBSE musí zostať miestom, kde sa hovorí pravda, aj keď je nepríjemná, a kde sú chránené práva a dôstojnosť každého človeka,” prízvukoval Blanár.
Zástupcovia zúčastnených štátov sa venovali aj budúcnosti fungovania OBSE a podpore procesu Helsinki+50. Ten by mal prispieť k zefektívneniu a posilneniu činnosti organizácie, pri zachovaní jej základných princípov.
Blanár upozornil na potrebu čo najskôr nájsť zhodu na jednotnom rozpočte OBSE, absencia riadne schváleného rozpočtu podľa neho negatívne ovplyvňuje každodenné fungovanie organizácie. Podporil tiež Švajčiarsko, ktoré na budúci rok prevezme predsedníctvo. Podporu vyjadril aj Cypru, ktorý sa uchádza o post predsedníckej krajiny pre rok 2027.
„OBSE združuje 57 štátov a je najširšou regionálnou platformou pre dialóg o bezpečnosti v priestore od Severnej Ameriky cez Európu až po Strednú Áziu. Jej princípy boli formálne ukotvené v Helsinskom záverečnom akte, ktorý bol podpísaný 1. augusta 1975. Slovenská republika je dlhodobo aktívnym a zodpovedným členom OBSE – slovenský diplomat Ján Kubiš pôsobil v rokoch 1999 až 2005 ako generálny tajomník OBSE, pričom SR bola v roku 2019 predsedníckou krajinou organizácie," pripomenulo MZVaEZ SR.
