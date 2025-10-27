Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

27. októbra 2025

Únia miest Slovenska vyzýva prezidenta Pellegriniho, aby vetoval novelu zákona o hazardných hrách


Únia miest Slovenska (ÚMS) vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách, ...



65b244c5cbc77038223761 676x451 27.10.2025 (SITA.sk) - Únia miest Slovenska (ÚMS) vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách, ktorú 23. októbra schválili poslanci Národnej rady. Súčasné znenie novely podľa nej nereflektuje oprávnené požiadavky samospráv, aby im zostala možnosť rozhodovať o prítomnosti hazardu v ich území.


„Odmietavé stanovisko mesta alebo obce nebude pre ďalší postup pri prevode licencie záväzné a štátne orgány toto stanovisko nebudú musieť akceptovať,“ poukazuje ÚMS.

Krok späť


Mestá a obce dlhodobo upozorňujú, že ide o citlivú spoločenskú tému s výraznými sociálnymi, zdravotnými a bezpečnostnými dôsledkami pre ich obyvateľov, a preto musí zostať v kompetencii tých, ktorí nesú priamu zodpovednosť za svojich obyvateľov.

ÚMS považuje schválenú podobu novely zákona za krok späť v ochrane verejného záujmu a oslabenie zodpovednosti samospráv. Rozhodovanie o zákaze hazardu je pritom základným prejavom práva miest a obcí spravovať svoje veci samostatne, ako to garantuje Ústava SR.

Najbližšie k ľuďom


„O tom, či hazard na území mesta alebo obce bude alebo nebude, musia rozhodovať tí, ktorí poznajú miestne pomery a každodenne nesú dôsledky jeho prítomnosti,“ povedal prezident ÚMS Richard Rybníček.

Únia miest preto apeluje na prezidenta, aby svojím rozhodnutím vyslal jasný signál, že hlas miest a obcí musí byť rešpektovaný a že zodpovednosť za ochranu obyvateľov pred negatívnymi dopadmi hazardu nemá byť odoberaná tým, ktorí stoja najbližšie k ľuďom.


Zdroj: SITA.sk - Únia miest Slovenska vyzýva prezidenta Pellegriniho, aby vetoval novelu zákona o hazardných hrách © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hazard Hazardné hry Samospráva Zákon o hazardných hrách
