METRO oslavuje 25 rokov pôsobenia na slovenskom trhu
Tagy: PR Veľkoobchod
V METRO od úplného začiatku nakupuje zhruba 26 000 zákazníkov. Veľkoobchod zdôrazňuje dlhodobú spoluprácu s podnikateľmi a HoReCa segmentom. METRO vstúpilo na slovenský trh v ...
27.10.2025 (SITA.sk) - V METRO od úplného začiatku nakupuje zhruba 26 000 zákazníkov. Veľkoobchod zdôrazňuje dlhodobú spoluprácu s podnikateľmi a HoReCa segmentom.
METRO vstúpilo na slovenský trh v novembri 2000, kedy otvorilo svoje veľkoobchodné predajne v Ivanke pri Dunaji, Nitre a Zvolene. Postupne sa otvárali ďalšie predajne v Košiciach, Žiline a Devínskej Novej Vsi. Za štvrťstoročie pôsobenia stálo METRO pri úspechu mnohých slovenských podnikateľov. Od prvých zákazníkov, ktorí prekročili prah predajní pred 25 rokmi, až po tisíce firiem, ktoré s ním spolupracujú dnes – všetci sú súčasťou príbehu, ktorý sa píše spoločne.
METRO prinieslo na slovenský trh niečo, čo tu dovtedy chýbalo – miesto, kde profesionáli hlavne z oblasti gastronómie a maloobchodu našli všetko, čo potrebujú, pod jednou strechou. Spojenie širokého sortimentu, kvalitných surovín a spoľahlivých dodávateľov sa rýchlo stalo oporou pre každodennú prácu kuchárov, obchodníkov aj podnikateľov z rôznych oblastí. Dnes má v tomto veľkoobchode viac ako 180 000 zákazníkov možnosť vybrať si z ponuky takmer 20 000 produktov, ktoré tvoria základ, na ktorý sa môžu spoľahnúť. Od čerstvých rýb, cez rôzne druhy mäsa až po ovocie a zeleninu, METRO prináša sortiment, ktorý podporuje každodennú prácu v kuchyni aj obchode. Približne 7000 produktov pochádza priamo zo Slovenska od viac ako 300 slovenských partnerov.
Okrem známych značiek prináša METRO na svoje regály aj viac ako 5 200 vlastných produktov. Pravidelne prichádza s produktovými inováciami, ktoré vyvíja spoločne a podľa požiadaviek a potrieb svojich zákazníkov. Patria medzi ne napríklad produkty projektu Chytrý kuchár, ktoré znižujú nároky na pracovnú silu, obmedzujú odpad, uľahčujú organizáciu práce a zlepšujú hygienu. Dôležitá je vždy kvalita. "Keďže v METRO nakupujú profesionáli, ktorí chcú len to najlepšie, my musíme byť v kvalite vždy o krok napred. Našou najvyššou prioritou je poskytovať zákazníkom bezpečné a kvalitné výrobky," hovorí Romain Vincent, generálny riaditeľ METRO.
V roku 2012 METRO spustilo franšízový koncept Môj obchod, ktorý sa stal oporou pre stovky malých a nezávislých predajní po celom Slovensku. Dnes je súčasťou siete už viac než 660 obchodov, ktoré spája jednotná značka, marketingová podpora, výhodné nákupné podmienky a odborné poradenstvo.
METRO tak pomáha menším obchodníkom rásť a lepšie konkurovať veľkým reťazcom.
METRO reaguje aj na meniace sa prostredie a presun podnikania do digitálneho sveta. Popri tradičných službách – nákupu v 6 veľkoobchodných prevádzkach na Slovensku rozšírilo v roku 2010 svoje služby o službu Distribúcia a prinieslo nástroje, ktoré zákazníkom uľahčujú prácu a zvyšujú ich konkurencieschopnosť. Vďaka mobilnej aplikácii Moje METRO sa zlepšila komunikácia so zákazníkmi a akciové ponuky, lojalitný program sú dostupné pre nich aj v digitálnej forme. Digitálny nástroj DISH, zavedený v roku 2020, dnes pomáha viac než 1 250 gastroprevádzkam získať väčšiu viditeľnosť v online priestore.
METRO sa už štvrťstoročie aktívne podieľa na rozvoji slovenskej gastro scény. Okrem toho, že poskytuje kvalitné suroviny, prepája profesionálov s lokálnymi producentmi. METRO stálo napríklad aj pri zrode slovenskej edície prestížnej svetovej kulinárskej súťaže Bocuse d’Or, známej aj ako "gastronomická olympiáda". V roku 2025 sa stalo partnerom Gault&Millau, prvého medzinárodného gastro sprievodcu pôsobiaceho na Slovensku, ktorý oceňuje a hodnotí reštaurácie a šéfkuchárov.
Dôležitú úlohu zohráva aj METRO akadémia, v ktorej sa vzdelávajú nielen skúsení profesionáli, ale aj študenti odborných škôl. Jej cieľom je prinášať vedomosti o trendoch a inováciách, ale aj vytvárať platformu, kde sa kuchári či majitelia gastro podnikov môžu navzájom inšpirovať a deliť o skúsenosti – aj napriek tomu, že v podnikaní sú konkurentmi. Týmito aktivitami METRO dlhodobo posilňuje gastronomickú komunitu, prispieva k zviditeľňovaniu slovenskej kuchyne doma i v zahraničí a pomáha zvyšovať celkovú úroveň gastronómie na Slovensku.
"Našou hlavnou silnou stránkou sú naši ľudia, ich zručnosti a schopnosť lepšie obslúžiť našich zákazníkov. Je pre nás dôležité, aby naši kolegovia a kolegyne boli vo svojej práci spokojní a chodili do nej s radosťou." Spoločnosť METRO aktuálne zamestnáva 1 200 ľudí, pričom viac ako 15 % z nich pracuje vo firme vyše 20 rokov. METRO si zakladá na rovnosti. 50 % zamestnancov tvoria ženy a 50 % muži, pričom takmer tretina žien zastáva manažérske pozície. Firma svojim zamestnancom ponúka rôzne benefity, vzdelanie a kariérny rast.
"Dbáme na to, aby mal každý príležitosť rásť a rozvíjať sa." METRO vytvára príležitosti aj pre študentov stredných odborných škôl so zameraním na obchod a služby, ktorí tam môžu absolvovať duálne štúdium. "Našim cieľom je podporovať mladých ľudí, aby získali prax a lepšie sa pripravili na svoje budúce povolanie," dodáva Romain Vincent.
METRO sa pozerá dopredu s jasným cieľom – byť moderným a udržateľným partnerom pre svojich zákazníkov. Do roku 2040 sa zaviazalo dosiahnuť uhlíkovú neutralitu vo svojich prevádzkach. Systematicky investuje do riešení, ktoré prinášajú efektívnejšie a šetrnejšie fungovanie. Nové technológie v oblasti chladenia, fotovoltiky, osvetlenia či elektronických cenoviek pomáhajú znižovať dopad na životné prostredie a zároveň zlepšujú komfort zákazníkov.
Dôležitou súčasťou tejto cesty je aj modernizácia logistiky – presun skladov mäsa (2023) a ovocia a zeleniny (2025) z Českej republiky na Slovensko, ako aj vybudovanie nového konceptu logistického skladu, ktorý predstavuje významný míľnik v histórii METRO Slovakia. Tento inovatívny koncept spája všetky logistické procesy pod jednu strechu, čím zvyšuje efektivitu, skracuje dodacie lehoty a zároveň podporuje udržateľnosť celého dodávateľského reťazca. "Iba zosúladením našich cieľov s potrebami prírody a ľudí môžeme byť dlhodobo úspešní," uzatvára Romain Vincent, generálny riaditeľ METRO.
Pri príležitosti 25 rokov na slovenskom trhu METRO ďakuje všetkým svojim zákazníkom, dodávateľom a obchodným partnerom, ktorí stáli pri jeho ceste a prispeli k tomu, že sa stal stabilným partnerom slovenskej gastronómie a maloobchodu. Spoločná dôvera a spolupráca vytvorili silnú komunitu profesionálov, ktorá neustále posúva trh vpred. K jubileu pripravilo METRO špeciálne ponuky, súťaže a aktivity – viac informácií nájdete na stránke www.metro.sk/25rokov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - METRO oslavuje 25 rokov pôsobenia na slovenskom trhu © SITA Všetky práva vyhradené.
