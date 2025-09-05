Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 5.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Regína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

05. septembra 2025

Únia miest Slovenska žiada predsedu parlamentu o diskusiu k témam ovplyvňujúcim samosprávy


Tagy: Samosprávy

Únia miest Slovenska požiadala predsedu Národnej rady Richarda Rašiho o zvolanie stretnutia na pôde parlamentu. Dôvodom sú ...



Zdieľať
tsk_dsc6237 676x463 5.9.2025 (SITA.sk) - Únia miest Slovenska požiadala predsedu Národnej rady Richarda Rašiho o zvolanie stretnutia na pôde parlamentu. Dôvodom sú viaceré legislatívne a politické iniciatívy, ktoré sa týkajú fungovania miest, no samosprávy sa o nich často dozvedajú len prostredníctvom médií. Tieto témy podľa ÚMS vyžadujú otvorenú a zodpovednú diskusiu so všetkými relevantnými partnermi.


Únia navrhuje, aby sa na stretnutí zúčastnili všetci predsedovia poslaneckých klubov, predstavitelia dotknutých ministerstiev a zástupcovia samosprávnych združení. Hlavným cieľom rokovania je nielen otvorenie diskusie k aktuálnym témam, ale aj hľadanie riešení, ktoré by mohli zmierniť napätie a neistotu, ktorým samosprávy v súčasnosti čelia.

Prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček pripomenul, že žiadosť o stretnutie nadväzuje na predchádzajúce osobné rokovanie s predsedom parlamentu.

„V nadväznosti na ponuku z nášho posledného osobného stretnutia chceme predsedu parlamentu požiadať o pomoc v súvislosti s iniciatívami, ktoré sa v poslednom období zásadným spôsobom dotýkajú samosprávy. Či už ide o verejné vyhlásenia predstaviteľov štátu o predlžovaní funkčného obdobia starostov a primátorov, o obmedzenie kompetencií samosprávy v oblasti hazardných hier, či nejasnosti v súvislosti s prípravou rozpočtu pre rok 2026. Všetky tieto témy a spôsob, akým sa komunikujú, vnášajú neistotu do fungovania samosprávy,“ uviedol.

ÚMS zároveň očakáva, že stretnutie by sa mohlo uskutočniť ešte pred začiatkom rokovania pléna parlamentu. Podľa zástupcov únie je kľúčové, aby samosprávy mali možnosť včas a priamo získať relevantné informácie, ako aj poznať postoje politických strán a štátnych inštitúcií. Takýto prístup považujú za nevyhnutný predpoklad pre partnerské vzťahy medzi štátom a samosprávou, ktoré boli viackrát deklarované na predchádzajúcich rokovaniach.


Zdroj: SITA.sk - Únia miest Slovenska žiada predsedu parlamentu o diskusiu k témam ovplyvňujúcim samosprávy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Samosprávy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Tatranský liečebný dom “Penzák” oslavuje storočnicu, ľudia si ho môžu pozrieť aj zvnútra
<< predchádzajúci článok
MIRRI tvrdí, že procesy ochrany eurofondov pre samosprávy fungujú, návrh Karvašovej nie je novinkou

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 