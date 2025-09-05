|
Piatok 5.9.2025
Meniny má Regína
|Denník - Správy
05. septembra 2025
MIRRI tvrdí, že procesy ochrany eurofondov pre samosprávy fungujú, návrh Karvašovej nie je novinkou
Tagy: Eurofondy Samosprávy
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) uviedlo, že legislatívny návrh, ...
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) uviedlo, že legislatívny návrh, ktorý v Európskom parlamente presadzuje europoslankyňa Ľubica Karvašová (PS), nemení prax uplatňovanú na Slovensku. Podľa rezortu návrh zodpovedá pravidlám, ktoré sú už v krajine zavedené. Každú zmenu musí schvaľovať Monitorovací výbor a konzultácie so samosprávami sú podľa MIRRI štandardnou súčasťou rozhodovania o eurofondoch.
„Pozmeňujúci návrh hovorí približne toľko, že deň má 24 hodín. Schvaľovanie monitorovacieho výboru bolo povinné doteraz a konzultácie so samosprávami MIRRI vedie dlhodobo. Nikto samosprávam peniaze neberie, problém je skôr v tom, že z 2,41 miliardy eur vyčerpali len tri percentá,“ povedal minister Samuel Migaľ.
Podľa neho boli niektoré eurofondy dočasne zmrazené, no výzvy v objeme približne 2,1 miliardy eur sú stále v platnosti. Zostávajúci objem predstavuje flexibilnú rezervu, ktorú možno využiť na rozšírenie existujúcich výziev alebo na nové projekty podľa aktuálnych priorít. Rezort zdôraznil, že prostriedky sú určené výlučne na rozvoj regiónov a občanov, nie na neefektívne projekty.
Minister tiež upozornil, že schválených je viac ako 64 % projektových zámerov, zatiaľ čo kontrahovanie dosahuje 19 %. Samosprávy môžu čerpať z flexibility až po nachratení 80 % alokácie, čo zatiaľ nie je. „Mechanizmy monitorovania a konzultácií zaručujú transparentnosť a efektívnosť čerpania eurofondov. Sme pripravení pokračovať v úzkej spolupráci so samosprávami, aby sa čerpanie zrýchlilo a projekty mohli čo najskôr naplno fungovať,“ uzavrel minister Migaľ.
Návrh legislatívnej úpravy europoslankyne Ľubice Karvašovej, ktorý v stredu schválil výbor EP, má podľa jej slov zabrániť vládam presúvať eurofondy bez súhlasu dotknutých regiónov. Reaguje na rozhodnutie slovenskej vlády z júna 2025, keď dočasne zmrazila 200 miliónov eur z fondov určených samosprávam. MIRRI trvá na tom, že išlo o štandardný krok v rámci rozpočtového riadenia a prostriedky nie sú ohrozené.
Zdroj: SITA.sk - MIRRI tvrdí, že procesy ochrany eurofondov pre samosprávy fungujú, návrh Karvašovej nie je novinkou © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Eurofondy Samosprávy
