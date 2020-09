Únia poskytne členským štátom a Británii 150 miliónov eur na dovoz zdravotníckych potrieb

Podporili aj zásielku na Slovensko

18.9.2020 (Webnoviny.sk) - Európska únia (EÚ) vyčleňuje 150 miliónov eur na dopravu základných zdravotníckych potrieb."EÚ poskytuje prostredníctvom nástroja núdzovej podpory (NNP) osemnástim členským štátom a Spojenému kráľovstvu finančnú podporu vo výške 150 miliónov eur na dopravu základných zdravotníckych potrieb do Európy," uvádza sa v stanovisku Európskej komisie (EK) NNP umožnil EÚ v období od apríla do septembra 2020 financovať dopravu nákladov vrátane osobných ochranných prostriedkov, liekov a zdravotníckeho vybavenia určených na záchranu života.NNP podporil napríklad dopravu spoločnej zásielky, ktorá obsahovala viac ako tisíc ton základných osobných ochranných prostriedkov do Česka a na Slovensko."V rámci tohto nástroja EÚ financovala aj dopravu viac ako tisíc ton osobných ochranných prostriedkov, ktoré zakúpil taliansky mimoriadny komisár pre núdzovú situáciu spôsobenú koronavírusom, a viac ako 400 ton ochranných okuliarov, jednorazových plášťov, rúšok a ochranných odevov do Litvy lietadlom a vlakom," doplnila EK.Táto pomoc je súčasťou širšieho nástroja núdzovej podpory, ktorý bol aktivovaný 16. apríla 2020 a navrhnutý s cieľom posilniť úsilie členských štátov EÚ zamerané na boj proti pandémii koronavírusu.Rozpočet nástroja núdzovej podpory je 2,7 miliardy eur. Bol navrhnutý tak, aby reagoval na potreby strategicky a koordinovaným spôsobom na európskej úrovni.