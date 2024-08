Únia reaguje na uvoľnenie vízových podmienok pre Rusov zo strany Maďarska. Johanssonová hovorí o bezpečnostnej hrozbe

Únia bude konať, ak schéma predstavuje hrozbu

2.8.2024 (SITA.sk) - Európska komisia požiadala Maďarsko o vysvetlenie jeho nedávneho rozhodnutia uvoľniť požiadavky na víza pre Rusov a Bielorusov. Podľa Bruselu by to mohlo v podstate viesť k obchádzaniu obmedzení a podkopať bezpečnostné štandardy v schengenskom priestore.Informuje o tom portál Euronews. Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová v liste z 1. augusta adresovanom maďarskému ministrovi vnútra zdôraznila, že Rusko predstavuje bezpečnostnú hrozbu.„Potrebujeme väčšiu, nie menšiu ostražitosť. Ľahký prístup potenciálnych ruských špiónov a sabotérov do EÚ by podkopal bezpečnosť nás všetkých,“ vyjadrila sa politička na sociálnej sieti X pri zverejnenom liste. Zároveň uviedla, že ak maďarská schéma predstavuje hrozbu, Európska únia bude konať.Budapešť má podľa Johnassonovej čas do 19. augusta, aby odpovedala na sériu otázok priložených k listu, ktoré nezverejnila. Potom Brusel podľa jej slov „vyvodí príslušné dôsledky“. Maďarsko v júli zaradilo občanov Ruska a Bieloruska do programu udeľovania tzv. národnej karty, ktorá zjednodušuje vízové procesy a bezpečnostné prehliadky pre pracovníkov z vybraných sektorov.Takáto karta sa vydáva na dva roky s možnosťou predĺženia o ďalšie tri. Budapešť tvrdí, že mnohí z týchto pracovníkov budú zamestnaní pri výstavbe jadrovej elektrárne s použitím ruskej technológie, pri ktorej maďarský premiér Viktor Orbán trval, aby bola ušetrená od sankcií voči Rusku.Každý členský štát má síce právo navrhnúť a uplatňovať vlastné vízové požiadavky, ale všetky sú viazané spoločným súborom minimálnych pravidiel, ktoré zaručujú jednotnosť. Keď je štátnemu príslušníkovi tretej krajiny povolený vstup do jednej schengenskej krajiny, môže sa voľne pohybovať v celom priestore, čo znamená, že tamojšie úrady si musia navzájom dôverovať, pripomína Euronews.V lete 2022 Európska únia vzhľadom na vojnu na Ukrajine pozastavila svoju dohodu o zjednodušení vízového režimu s Ruskom a súhlasila so zintenzívnením kontroly budúcich žiadostí ruských turistov.Johanssonová upozornila, že maďarská schéma národnej karty by tento kolektívny rámec mohla ohroziť, keďže by mohla oslabiť povinnosť „posudzovať, či jednotlivci prekračujúci vonkajšiu hranicu predstavujú hrozbu pre verejný poriadok, vnútornú bezpečnosť, verejné zdravie alebo medzinárodné vzťahy“, ako aj uplatňovanie sankcií.