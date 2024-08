Spolupráca Schneider Electric a združenia Návrat trvá nepretržite už 20 rokov

"Druhý život" pre počítače

2.8.2024 (SITA.sk) - Globálny elektrotechnický koncern Schneider Electric zamestnáva na Slovensku desiatky špecialistov, ktorí vytvárajú projekty v oblasti energetického manažmentu a automatizácie. Odoberateľmi týchto riešení sú najväčšie globálne technologické, energetické aj priemyselné koncerny. Tímy Schneider Electric, pracujúce z Bratislavy, Žiliny aj z Košíc, sú zapojené do prípravy a realizácie globálnych dátových centier, veterných parkov, ale aj obrích solárnych elektrární. Ich spoločnou celoslovenskou aktivitou je podpora občianskeho združenia Návrat, ktoré pomáha deťom z detských domovov s návratom do bezpečného prostredia biologických alebo náhradných rodín.Podpora Schneider Electric a jeho zamestnancov pre Návrat teraz oslavuje jubilejných 20 rokov. Za ten čas zamestnanci aj samotná firma podporili aktivity združenia darmi v hodnote desiatok tisíc eur."Podpora Schneider Electric pre Návrat má viacero rovín a vychádza z nášho presvedčenia, že každý človek má právo na lepšiu budúcnosť. V tomto ohľade sú deti, o ktoré sa rodičia nemôžu postarať, mimoriadne citlivou skupinou," približuje koordinátor spolupráce Rastislav Galik. "Okrem rôznorodých foriem finančnej pomoci podporujeme organizáciu počítačovou technikou. Pre prácu inžinierskych tímov sú potrebné veľmi výkonné zariadenia, ktoré potrebujeme pravidelne meniť. Aj keď už zariadenia nespĺňajú interné štandardy, sú to stále veľmi výkonné počítače. Po náležitej úprave ich potom využívajú pracovníci Návratu v Bratislave a aj v regionálnych centrách. Takto nachádzame vyradenej technike zmysluplné využitie a eliminujeme elektro odpad."Počas trvania spolupráce Schneider Electric a združenia Návrat našli takýmto spôsobom nové uplatnenie stovky počítačov a ďalších IT zariadení.Hardvér však tvorí len jednu časť podpory, ktorá spája oboch partnerov. Schneider Electric a jeho zamestnanci na Slovensku pravidelne finančne a dobrovoľnícky podporujú aktivity Návratu."Systematická práca našich odborných pracovníkov, koordinátorov aj dobrovoľníkov by nebola možná bez dlhodobej podpory našich partnerov. Konzistentná podpora Schneider Electric nám umožňuje strategické plánovanie našich aktivít, ako sprevádzanie náhradných rodín, podporu rodín v ohrození ako aj scitlivovanie širokej verejnosti v téme opustených detí a detí v ohrození. Sme vďační za každého podporovateľa, obzvlášť ak s nami spolupracuje dlhodobo," hovorí Marek Roháček, zakladateľ a predseda Návratu. Toto občianske združenie od roku 1993 poskytuje komplexné odborné služby v dvoch základných oblastiach – náhradná rodinná starostlivosť a sanácia rodín v ohrození. Taktiež sa venuje sa systémovým zmenám a komunikácii svojich tém so širokou verejnosťou."Naše spoločné jubileum sme si pripomenuli na stretnutí s tímom Schneider Electric a som rád, že ani dlhé roky spolupráce nič neubrali na tom, že pre kolegov je príbeh Návratu stále fascinujúci a hodný podpory, za čo vám ďakujeme," uzatvára Marek Roháček.