Únia verí, že Slovensko čoskoro ustúpi a Fico prestane blokovať nové sankcie voči Rusku

Slovensko blokuje balík kvôli ruskému plynu

V Bruseli veria, že dohoda je na dosah

28.6.2025 (SITA.sk) - Európska únia je presvedčená, že Slovensko v blízkej budúcnosti zmení svoj postoj a prestane blokovať prijatie 18. balíka sankcií voči Rusku . Referuje o tom web eurointegration.com.ua.Slovensko, podobne ako Maďarsko, odmieta úplné ukončenie dovozu ruského plynu do konca roka 2027, ktoré je súčasťou nových sankcií. Slovenský premiér Robert Fico argumentuje, že takýto krok by viedol k zdraženiu energií a hrozbe miliardových žalôb zo strany Gazpromu Podľa informácií spomenutého webu Fico podmieňuje podporu sankcií získaním záruk od EÚ v oblasti plynu. Počas štvrtkového samitu EÚ rokovala s Ficom priamo predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová , no slovenský premiér naďalej trval na svojom. Výsledkom je to, že 18. balík sankcií voči Rusku zatiaľ zostáva zablokovaný.Podľa zdrojov z Bruselu však existuje dôvera, že dohoda so Slovenskom bude dosiahnutá v priebehu niekoľkých dní a sankcie budú odblokované. Zatiaľ však nie je isté, kedy a za akých podmienok bude balík schválený.Ako pre web eurointegration.com.ua vysvetlili nemenované zdroje z prostredia slovenskej vlády, Fico súhlasil s predĺžením sankcií voči Rusku, pretože Slovensko vo všeobecnosti nie je proti sankčnému tlaku na Kremeľ. A ani maďarský premiér Viktor Orbán sa tejto otázke nebránil.