Slováci majú plné zuby nespravodlivosti, korupciu by dnes oznámil rekordný počet ľudí

28.6.2025 (SITA.sk) - Korupciu či podvody na pracovisku by bolo ochotných nahlásiť 71 percent opýtaných, čo predstavuje nárast o deväť percent oproti minulému roku. Vyplýva to z prieskumu, ktorý urobila agentúry Focus pre Úrad na ochranu oznamovateľov . Naopak, neochotu oznámiť nezákonné praktiky podľa prieskumu deklarovalo 29 percent respondentov.Najviac ľudí by podľa prieskumu bolo ochotných obrátiť sa s oznámením na svojho zamestnávateľa , konkrétne 55 percent. Na Úrad na ochranu oznamovateľov by podalo oznámenie 49 percent účastníkov prieskumu, čo predstavuje medziročný nárast o šesť percentuálnych bodov.Na mimovládne organizácie by sa obrátilo 40 percent opýtaných, na políciu 39 percent, na médiá 29 percent a na prokuratúra 26 percent respondentov. Všetky z menovaných inštitúcií zaznamenali podľa prieskumu oproti minulému roku nárast ochoty obrátiť sa na ne v prípade, ak by bol človek v práci svedkom korupcie alebo podvodu.Za nárastom ochoty nahlasovať nezákonné praktiky môže byť podľa sociológa Martina Slosiarika aj rastúca frustrácia ľudí. Tá podľa neho môže prameniť z dopadov konsolidačných opatrení na životnú úroveň, ktoré sú v kontraste s kauzami neefektívneho alebo potenciálne podvodného čerpania verejných zdrojov bez vyvodenia zodpovednosti.„Nespokojnosť s prenášaním nákladov konsolidácie na občanov je tiež dávaná respondentmi v prieskumoch do kontrastu s vnímaním zvyšujúceho sa odmeňovania niektorých verejných funkcionárov, ktorí tak na konsolidácii neparticipujú ani symbolicky. Táto nespokojnosť sa pritom javí rovnako u sympatizantov koaličných aj opozičných politických strán,“ zdôraznil Slosiarik.Podľa prieskumu tiež dve tretiny (67 percent) obyvateľov Slovenska vníma oznamovateľov pozitívne. Oproti minulému roku tento podiel vzrástol o štyri percentuálne body. Zároveň si viac ako tri štvrtiny Slovákov (77 percent) myslí, že štát by mal oznamovateľom poskytovať pred odvetnými opatreniami ochranu.