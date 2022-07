Unikátna kartička legendy bejzbalu Mickeyho Mantla išla do aukcie, jej majiteľ sa poriadne nabalí

Kúpil ju za päťdesiattisíc

Hral iba za Yankees

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - Unikátna bejzbalová kartička legendárneho Mickeyho Mantla s jeho podpisom v takmer dokonalom stave je na predaj formou aukcie a môže výrazne prekonať doterajšie rekordy.Kartička z roku 1952, teda stará rovných 70 rokov, totiž môže záujemcu vyjsť až na osemcifernú čiastku v USD. V predaji je od pondelka a k dispozícii bude do 27. augusta, už teraz záujemcovia ponúkli sumu 4,2 milióna USD.Doterajším rekordom medzi športovými kartičkami je suma 6,6 milióna dolárov za takúto memorabíliu iného bejzbalistu Honusa Wagnera z roku 1909, za uvedenú sumu ju vydražili vlani.V januári 2021 sa predala iná kartička Mickeyho Mantla za 5,2 milióna dolárov. Rovnakú sumu zaplatil v apríli 2021 nový majiteľ aj za kartičku basketbalistu LeBrona Jamesa Najdrahšou hokejovou kartičkou je karta Wayna Gretzkého z jeho nováčikovskej sezóny a v decembri 2020 ju vydražili "len" za 1,29 milióna USD.Súčasný majiteľ spomenutej bejzbalovej kartičky poriadne zúročí svoju investíciu, ktorú spravil ešte v roku 1991. Vtedy ju kúpil za 50-tisíc USD a už teraz má istotu viac ako 80-násobnej sumy.Mickey Mantle strávil celú kariéru v tíme New York Yankees (1951 - 1968). "Zakaždým, keď vyšiel na plochu, dav burácal, šiel sa zblázniť. A Mickey ich nikdy nesklamal. Mal v sebe potrebnú auru," povedal o Mantlovi súčasný majiteľ kartičky 75-ročný Anthony Giordano a doplnil: "Nastal čas dať kartičke nový domov. Moji chlapci a ja sme ju mali cez 30 rokov a užili sme si to." Mickey Mantle zomrel v roku 1995."Kľúčový v tomto prípade je vynikajúci stav kartičky. Štyri ostré rohy, lesk a farby doslova vyskakujúce z karty," povedal o ponúkanom artefakte Derek Grady, ktorý má v spoločnosti Heritage Auctions na starosti aukcie športových predmetov.