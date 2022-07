Budú môcť ruskí športovci štartovať na letnej olympiáde v Paríži? Ruský olympijský výbor na tom pracuje

Pokračujú v príprave

Ukrajinský bojkot

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - Do začiatku olympijských hier v Paríži zostávajú rovné dva roky a Rusi pracujú na tom, aby ich športovci mohli súťažiť vo francúzskej metropole pod piatimi kruhmi napriek tomu, že v súčasnosti vo väčšine športových odvetví nemôžu bojovať na medzinárodných súťažiach.Dôvodom je vojna, ktorú vo februári ruská strana rozpútala na ukrajinskom území a stále trvá. Podobné obmedzenia sa týkajú aj Bielorusov, keďže Minsk má podiel na vojenskom konflikte.Šéf Ruského olympijského výboru Stanislav Pozdňakov v utorok informoval, že jeho krajina robí maximum, aby svojich športovcov dostala na kvalifikačné súťaže, cez ktoré sa dá dostať do Paríža 2024. Rusi tiež už uvažujú nad umiestnením svojej výpravy v olympijskej dedine."Presne dva roky a v Paríži sa začnú olympijské hry. Napriek všetkým okolnostiam pracuje Ruský olympijský výbor na tom, aby bol plnoprávnym členom olympijského hnutia. Pokračujeme v systematickej príprave na tieto hry a robíme aj na tom, aby naši športovci mali šancu kvalifikovať sa a boli súčasťou olympijskej dediny či športovísk," napísal Pozdňakov.Kvalifikačný proces v niektorých odvetviach na OH 2024 sa už začal, v iných športoch sa tak stane v blízkej či vzdialenejšej budúcnosti.Ak by medzinárodné športové zväzy pripustili reprezentantov Ruska na spomenuté kvalifikačné súťaže, čelia možnému bojkotu z ukrajinskej strany.Príkladom je džudo, kde Rusi dostali šancu štartovať ako neutrálni športovci bez štátnej vlajky a hymny, na podujatí sa však odmietli predstaviť Ukrajinci, keďže až jedenásti z 24 zástupcov Ruska sú členmi armády.