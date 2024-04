Unikátne preteky na Liptove už túto sobotu! Súťažiť sa bude na zemi, na vode, aj na snehu

12.4.2024 (SITA.sk) -Liptov má svoje čaro, energiu aj výnimočnosť. Je jediným miestom na Slovensku, kde je možné zorganizovať preteky, ktoré spoja päť športov a dve ročné obdobia v jeden deň. Ako je to možné?povedala spoluorganizátorka a autorka myšlienky pretekov Katarína Guothová.Ide o vskutku náročné preteky, nielen pre športovcov, ale aj pre organizátorov, ktorí do príprav aj pretekov zapájajú až 150 dobrovoľníkov. Preteky štartujú o 8:30 disciplínou bicykel v areáli vodného slalomu. Z celkového počtu 460 pretekárov v 108 tímoch zaujme, že pretekov sa zúčastní až 11 ženských tímov, preteky absolvuje aj 10 českých tímov, 15 dvojíc (dokonca aj 2 dvojice žien) a 15 jednotlivcov, ktorí si určite siahnu na dno svojich síl. Zvládnuť v jeden deň 22 km na bicykli do Jasnej, vyšliapať na lyžiach na Chopok, zjazdiť ho na freeride lyžiach, následne odbehnúť 17 kilometrov do Liptovského Mikuláša a tam absolvovať divokú jazdu kajakom preverí kondíciu každého športovca. Prvé tímy by sa do cieľa v areáli vodného slalomu mali dostať okolo obeda.navnadila k návšteve podujatia riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV Darina Bartková.Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV spolufinancuje podujatie Liptov Ride aj z dotácie Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky vo výške 11 000,- eur.Informačný servis