Unikátny ekosystém Platon Life mení svet digitálnej ekonomiky

29.11.2021 (Webnoviny.sk) -Platon Life je medzinárodný fintech startup, založený v roku 2017. Revolučný projekt si čoskoro našiel cestu aj do zahraničia, a rýchlo sa uchytil aj globálne - Platon Life má dnes pobočky v Bratislave, Prahe, Brne, Ostrave, Dubaji, Londýne, Varšave a Tallinne. Ekosystém Platon Life je postavený na troch základných nástrojoch:Ako komplexný digitálny ekosystém ponúka Platon Life svojim členom tri kľúčové výhody. Prvou je možnosť pasívneho príjmu prostredníctvom fixácie na určité obdobie, druhou je možnosť získať zaujímavé dodatočné zľavy na partnerské produkty a služby v obchode Platon Store a tretia je možnosť obchodovania na burze.Okrem toho ekosystém slúži tiež na nadväzovanie kontaktov ako medzi firmami navzájom, tak medzi firmami a ich klientmi, ale aj medzi jednotlivými členmi, pričom svojim členom poskytuje základnú úroveň vzdelania v oblasti financií a digitálnej ekonomiky, dôležité informácie v podobe súhrnov správ, odborné technické analýzy a ďalšie výhody zadarmo.Spoločnosť Platon Life vytvorila vlastnú kryptomenu PlatonCoin, ktorá je založená na blockchaine Ethereum. PlatonCoin (PLTC) funguje ako pohon celého ekosystému. Obchoduje sa na niekoľkých krypto burzách, veľmi skoro sa jej podarilo dostať aj na ázijskú burzu DigiFinex. Platon Coin je možné využiť na nákupy v mnohých e-shopoch aj v rámci ekosystému, v obchode Platon Store.Platon Store je súčasťou ekosystému a ponúka klientom na výber širokú škálu populárnych predajní a značiek, v ktorých môžu platiť kryptomenami prostredníctvom darčekových poukazov alebo voucherov. Rovnako ponúka aj službu Platon Pay, ktorá umožňuje využiť ekosystém Platon Life na platby u partnerov pomocou webovej aplikácie. Spoločnosti sa podarilo nadviazať spoluprácu s množstvom globálnych spoločností pokrývajúcich širokú škálu odvetví, ako napríklad móda, potraviny, elektronika a ďalšie produkty a služby - Netflix, KFC, Invia, Hublot či Louis Vuitton.Platon Finance taktiež ponúka unikátne poistenie svojej digitálnej peňaženky renomovanou európskou poisťovacou spoločnosťou až do výšky jeden milión eur. Všetky dáta sú bezpečne uchovávané softvérovou bezpečnostnou spoločnosťou Broadcom. Peňaženka spĺňa všetky požiadavky KYC a AML a umožňuje držanie najpopulárnejších kryptomien: BTC, ETH, BCH, XLM, PLTC, pre bezpečné obchodovanie bez starostí.Za inovatívnou myšlienkou stoja manželia Daniel a Julia Tannerovci z Českej republiky. Ich cieľom je ukázať, že aj kryptomeny, ktoré sú často považované za internetové peniaze, sú reálnym prostriedkom, ako začať investovať, obchodovať a pracovať s financiami. Cieľom Platon Life je sprostredkovanie prístupu k digitálnej ekonomike všetkým čo najľahším a najbezpečnejším spôsobom, a zároveň prepojenie digitálneho sveta so svetom skutočným.Informačný servis