Slovenská pošta zaznamenala vyše 30 typov podvodných e-mailov, ktoré žiadajú údaje o platobných kartách

Pozor na pochybnú adresu e-mailu

Pošta nežiada úhradu cez e-mail či SMS

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.11.2021 - Slovenská pošta, a. s., opäť upozorňuje na podvodníkov vystupujúcich v jej mene a žiadajúcich od ľudí údaje o platobných kartách. Vyzýva preto ľudí k ostražitosti, aby na podozrivé e-maily či SMS správy nereagovali.Ako Slovenská pošta v pondelok informovala, zaznamenala už približne tridsať rôznych typov podvodných e-mailov, ktoré sa tvária ako od pošty.„Adresáta vyzývajú k úhrade platieb za doručenie zásielky, k zmene doručenia či uloženia zásielky, v ostatnom čase aj na zaplatenie colných poplatkov, možnosť vyhrať v súťaži hodnotné ceny či zapojiť sa do prieskumu a vyhrať finančnú hotovosť,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.Občania by si preto mali dôkladne preveriť, odkiaľ je e-mail zaslaný, pochybná adresa phishingových e-mailov totiž jasne napovedá, že ide o podvod.Slovenská pošta zopakovala, že nikdy nežiada úhradu žiadnych poplatkov cez e-maily alebo SMS, a to ani za colné konanie či DPH.Klient za zásielku zaplatí buď pri objednávaní tovaru, alebo pri prevzatí zásielky na pošte, kuriérovi alebo v balíkovom boxe. Platbu colných poplatkov a dane z pridanej hodnoty uhradí tiež pri prevzatí zásielky.