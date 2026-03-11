Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Tlačové správy

Unikátny počin – Slovensko pripravuje národnú platformu na podporu investícií do energetickej efektívnosti


Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) a Zväz stavebného priemyslu Slovenska (ZSPS) spoločne podpísali Memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je vytvoriť národnú platformu na mobilizáciu ...



Zdieľať
dsc01335 custom 676x444 11.3.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) a Zväz stavebného priemyslu Slovenska (ZSPS) spoločne podpísali Memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je vytvoriť národnú platformu na mobilizáciu investícií do energetickej efektívnosti.


Spolupráca ZSPS s ministerstvom hospodárstva plynulo nadväzuje na európsku iniciatívu European Energy Efficiency Financing Coalition (EEEFIC), podporovanú Európskou komisiou (EK), ktorá spája verejný a súkromný kapitál pri projektoch zameraných na renováciu budov a modernizáciu priemyslu. "Ak má Slovensko zvládnuť energetickú transformáciu, potrebujeme výrazne zvýšiť objem investícií a zapojiť súkromný kapitál aj do modernizácie budov. ZSPS je pripravený byť aktívnym partnerom štátu pri vytváraní funkčného investičného prostredia," uviedol prezident ZSPS a signatár memoranda Pavol Kováčik. Štátny tajomník MH SR Szabolcs Hodosy doplnil: "Energetická efektívnosť je jednou z najefektívnejších ciest k znižovaniu energetickej náročnosti ekonomiky a posilneniu jej konkurencieschopnosti. Prepojenie verejných politík s odbornými partnermi a súkromným sektorom je kľúčové pre efektívnu implementáciu investícií do modernizácie budov."

Memorandum vytvára rámec pre systematický dialóg medzi štátom, finančným sektorom, stavebným priemyslom, samosprávami a akademickou obcou. ZSPS bude ako odborný partner koordinovať diskusie prostredníctvom okrúhlych stolov a tematických pracovných skupín, pričom nadviaže na úspešný projekt Green Deal 4 Buildings, ktorý bol vysoko hodnotený v SR aj v rámci EÚ a stal sa jedným zo základov iniciatívy EEEFIC. "V najbližších dvoch rokoch sa budeme so stakeholdermi sústrediť na prinášanie konkrétnych riešení v oblasti energetickej efektívnosti budov a priemyslu. Financovanie jednotlivých projektov, podpora malých a stredných podnikov, odstraňovanie rozsiahlych a pretrvávajúcich administratívnych prekážok či obnova budov, vrátane modelov verejno-súkromných partnerstiev (PPP) a rozvoj ľudských zdrojov pre energetickú transformáciu – to všetko budú témy, o ktorých budeme aktívne diskutovať v rámci platformy," uzavrel Kováčik.

Memorandum o spolupráci tak predstavuje základ pre posilnenie sociálneho dialógu a dlhodobú spoluprácu, ktorá prepojí Slovensko s európskou iniciatívou EEEFIC a prispeje k systémovej koordinácii aktivít na podporu energetickej efektívnosti.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Unikátny počin – Slovensko pripravuje národnú platformu na podporu investícií do energetickej efektívnosti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Energetická efektívnosť Energia
