 24hod.sk    Ekonomika

11. marca 2026

Prevádzkový zisk nemeckej zbrojovky Rheinmetall vlani vzrástol o tretinu


Tagy: Rheinmetall výroba zbraní

Najväčšia nemecká zbrojovka Rheinmetall v stredu oznámila, že jej prevádzkový zisk vlani vzrástol o tretinu a dosiahol rekordných 1,8 miliardy eur, zatiaľ čo tržby sa ...



gettyimages 2164282760 676x451 11.3.2026 (SITA.sk) - Najväčšia nemecká zbrojovka Rheinmetall v stredu oznámila, že jej prevádzkový zisk vlani vzrástol o tretinu a dosiahol rekordných 1,8 miliardy eur, zatiaľ čo tržby sa zvýšili takmer o 30 percent na 9,9 miliardy eur. Spoločnosť predpokladá, že jej tržby tento rok vzrastú až o 45 percent na 14,5 miliardy eur. Rýchly rast bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Podľa prieskumu analytikov, ktorý si nechala vypracovať samotná spoločnosť, by tržby do roku 2030 mali prekročiť 42 miliárd eur.


„Svet sa rýchlo mení a Rheinmetall je na to dobre pripravený,“ povedal generálny riaditeľ zbrojovky Armin Papperger.

Spoločnosť profitovala najmä z vyšších výdavkov na obranu v Nemecku. Rastúci dopyt podporil celý obranný sektor v krajine. Nemecko v rokoch 2021 až 2025 predbehlo Čínu a stalo sa štvrtým najväčším vývozcom zbraní na svete s podielom 5,7 percenta na globálnom exporte. Uviedol to Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru.

Rheinmetall otvoril po celej Európe nové továrne na výrobu munície, pričom najväčšia z nich sa nachádza na severe Nemecka a do budúceho roka bude schopná vyrábať 350-tisíc delostreleckých granátov ročne.


Zdroj: SITA.sk - Prevádzkový zisk nemeckej zbrojovky Rheinmetall vlani vzrástol o tretinu © SITA Všetky práva vyhradené.

