Unilabs a Ambry podpísali dohodu o zlepšení služieb genetického testovania pre biofarmaceutické spoločnosti v Európe, Latinskej Amerike a na Blízkom východe

27.1.2023 (Webnoviny.sk) - Unilabs, popredný poskytovateľ diagnostických služieb a Ambry Genetics (Ambry), líder v oblasti klinického diagnostického testovania a dcérska spoločnosť REALM IDx, uzavreli exkluzívne partnerstvo. Jeho cieľom je zlepšiť služby genetického testovania vysokej kvality pre medzinárodné klinické skúšania a výskum, sponzorované vládami alebo vykonávané biofarmaceutickými spoločnosťami.Ambry bude využívať služby genomického laboratória ako aj kapacity spoločnosti Unilabs na interpretáciu variantov v Európe, Latinskej Amerike a na Blízkom východe – v regiónoch, kde Ambry nemá fyzické zastúpenie. Unilabs taktiež poskytne genetické zhodnotenie a nábor súborov pacientov na klinické skúšanie, ako aj identifikáciu a stratifikáciu pacientov na cielenú liečbu.Ambry zase spoločnosti Unilabs poskytne svoje kapacity na klasifikáciu variantov. Sprístupniť plánuje aj svoj program CARE (Comprehensive Assessment Risk and Education, Komplexné vyhodnotenie rizika a vzdelávanie), ktorý je momentálne dostupný len v USA a Japonsku. Program CARE využíva súbor digitálnych zdravotníckych nástrojov, ktoré identifikujú pacientov so zvýšeným rizikom určitých zdravotných stavov a/alebo tých, ktorí sa kvalifikujú na genetické testovanie, poskytuje vzdelávanie pacientov, uľahčuje objednávanie genetických testov a reporting výsledkov a prepája pacientov s genetickým poradenstvom.Tento komplexný program je začlenený do existujúcich pracovných postupov na klinike alebo v systéme. Poskytovateľov zdravotnej starostlivosti i pacientov tak podporuje pri každom kroku. "Sme nadšení, že sme uzavreli toto exkluzívne partnerstvo s Ambry Genetics. Vďačíme za to našej dlhej tradícii poskytovania služieb farmaceutickým spoločnostiam ako aj vynikajúcim výsledkom pri poskytovaní najlepšej diagnostiky svojho druhu, zameranej na podporu výskumu a vývoja liekov," hovorí Dr. Christian Rebhan, prezident Scientific Business Units a Medicínsky riaditeľ."Spolu s našimi špičkovými klinickými laboratóriami, rádiologickými službami a službami digitálnej patológie poskytujeme prístup k testovacej ponuke viac ako 4000 genetických testov. Vďaka odborným skúsenostiam môžeme poskytovať ešte lepšiu klasifikáciu, čo pomôže pri objavovaní dôležitých liekov v súlade s miestnymi legislatívami o ochrane údajov pacientov, testovaní genómu a klinických štúdiách."Unilabs a Ambry budú spoločne riešiť jednu z hlavných výziev pri využívaní genomiky v globálnych klinických štúdiách, ktorou je nedostatočná štandardizácia protokolov a analýz laboratórnych testov."Chceme pomôcť globálnym biofarmaceutickým spoločnostiam s hľadaním vhodných pacientov v správnom čase pre ich klinické štúdie a terapie na celom svete," povedal Tom Schoenherr, CEO spoločnosti Ambry. "Prostredníctvom nášho partnerstva so spoločnosťou Unilabs budeme môcť poskytnúť biofarmaceutickým spoločnostiam podporu, ktorú potrebujú na rýchlejší a efektívnejší vývoj nových terapií a na lokálne služby lekárom, pacientom a vládnym programom."V kombinácii so svojimi ostatnými partnermi poskytuje Ambry služby genetického testovania prostredníctvom svojej širokej siete laboratórií vo viac ako 30 krajinách sveta.Informačný servis