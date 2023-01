Významná posila pre FC Košice – získala nového generálneho partnera Niké!

27.1.2023 (Webnoviny.sk) - Futbalové Košice sú pred jarnou časťou mimoriadne aktívne. Káder doplnili nové hráčske posily, ale hlavne klub získal nového generálneho partnera a to stávkovú spoločnosť Niké.Niké patrí k najvýznamnejším slovenským spoločnostiam podporujúcim šport u nás. Stojí na strane najlepšej športovkyne Slovenska Petry Vlhovej, je generálnym partnerom viacerých športových odvetví, ale podporuje aj vybrané kluby. Do bohatého portfólia pribudla ďalšia atraktívna značka a to FC Košice.Zo spojenia s košickým futbalom sa teší generálny riaditeľ Niké Doc. Ing. Otto Berger, CSc.:Nadšenie neskrýva ani prezident klubu Dušan Trnka:Doplnil ho aj predseda predstavenstva FC Košice Gergely Sántha:Výkonný riaditeľ Niké Ing. Roman Berger bol ten, ktorý viedol rokovania so zástupcami Košíc. V krátkom slede pritom ide už o tretí futbalový klub, ktorý sa pridal k bratislavskému Slovanu a bude mať na dresoch logo Niké je tipovanie.Informačný servis