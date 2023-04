Unilabs nadviazal partnerstvo s poskytovateľom umelej inteligencie SmartSoft Healthcare

Viac informácií

"Sme nadšení, že môžeme spolupracovať so spoločnosťou SmartSoft a priniesť tak našim pacientom v Španielsku toto inovatívne riešenie. CoLumbo funguje pre rádiológov ako ďalší pár digitálnych očí a pomáha im pri MRI vyšetreniach driekovej chrbtice odhaliť významné patológie. Veríme, že CoLumbo zlepší kvalitu a efektivitu našich MRI vyšetrení driekovej chrbtice a v konečnom dôsledku pomôže našim pacientom i rádiológom," povedal prezident Scientific Business Units a medicínsky riaditeľ spoločnosti Unilabs Dr. Christian Rebhan. "Sme nadšení, že budeme prvou krajinou, ktorá toto riešenie vyskúša. Náš technický tím už začlenil tento nástroj do pracovného postupu rádiológov a zabezpečil, že ho možno pohodlne a efektívne využívať," dodal generálny riaditeľ Unilabs Španielsko Rainiero Holgado.V prvej implementačnej fáze využije Unilabs Španielsko toto jedinečné riešenie na analýzu 17-tisíc vyšetrení ročne. Umožní tak rádiológom popisovať nálezy presnejšie a efektívnejšie. V druhej fáze CoLumbo spracuje ďalších 25-tisíc vyšetrení a ešte viac tak posilní diagnostické kapacity spoločnosti Unilabs Španielsko."S potešením oznamujeme nadviazanie partnerstva medzi CoLumbo – AI Spine Assistant a popredným medzinárodným poskytovateľom diagnostických služieb na Pyrenejskom polostrove – Unilabs Španielsko. Veríme, že toto partnerstvo bude začiatkom dlhého a plodného vzťahu medzi SmartSoft Healthcare a celou skupinou Unilabs. Naďalej sa budeme venovať vývoju najrobustnejšieho AI nástroja na vyhodnocovanie MRI chrbtice, ktorý umožní rádiológom pracovať efektívnejšie," povedal Nikolay Todorov, Chief Commercial Officer v SmartSoft Healthcare.CoLumbo skracuje rádiológom čas popisovania a vyhodnocovania nálezom o 25 %, zvyšuje počet vyšetrených pacientov a zároveň zlepšuje presnosť diagnóz. Klinické testy dokázali, že CoLumbo môže znížiť počet chýb z opomenutia až o 15 %.CoLumbo získal Pečať excelentnosti Európskej komisie. Projekt získal značku CE a je v súlade s reguláciami systémov kvality FDA. Má povolenie FDA 510(K), takže ho možno klinicky používať v Európe i v USA. Čaká sa aj na patent USPTO US 63/239,985.Unilabs plánuje najbližší rok monitorovať dopad nástroja CoLumbo, aby sa ubezpečil, že spĺňa najvyššie kritériá starostlivosti o pacientov a lekárskych zobrazovacích technológií. Spoločnosť tiež preskúma možnosť nasadenia riešenia v iných krajinách.