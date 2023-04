Získajte svoje peniaze späť a vybavte si Freistellung

Ak vykonávate stavebnú a podobnú činnosť v Nemecku a nemáte vybavený Freistellung, prakticky prichádzate o 15 % vašich zárobkov. V nasledujúcom článku sa dozviete, čo je to Freistellung a kto má na tento túto zrážkovú daň nárok.

Čo je to Freistellung?

Freistellung alebo Freistellungbescheinigung predstavuje oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane. Slováci, ktorí chcú v Nemecku vykonávať stavebnú činnosť a činnosti spojené so zhotovením stavby, si potrebujú vybaviť toto potvrdenie. Ak ho pri svojej práci nemajú vybavené, objednávateľ poskytovaných služieb je povinný zo zákona strhnúť dodávateľovi 15 % z každej vystavenej faktúry. O túto sumu menej potom reálne zarábate.

Upozornenie:

Ak neviete ako vybaviť Freistellung, tak najprv treba začať tým, že musíte mať pridelené nemecké daňové číslo Steuernummer vo formáte 214/xxx/xxxx. O pridelenie daňového čísla je potrebné požiadať na príslušnom daňovom úrade.

Kto môže požiadať o Freistellung?

Freistellung je stavebná zrážková daň, o ktorú môžu požiadať pracovníci v stavebnom sektore, ako sú murári, obkladači, kúrenári, elektroinštalatéri a ďalší odborníci v tejto oblasti. Stavebnú zrážkovú daň – tzv. Bauabzugsteuer možno získať späť aj v určitých prípadoch, keď ste ju už zaplatili. O jej vrátenie možno však požiadať vždy až po skončení kalendárneho roka, v ktorom bola táto platba zrazená/odvedená.

TIP:

Freistellung potrebujú nielen živnostníci (respektíve samostatne zárobkovo činné osoby – SZČO) pracujúce v Nemecku, ale aj spoločnosti s ručením obmedzeným a firmy využívajúce subdodávateľské subjekty. Návod, ako si vybavíte zrážkovú stavebnú daň v Nemecku, nájdete na webovej stránke spoločnosti TJ-Legal.



Kedy je najlepšie požiadať o Freistellung?



Ak uvažujete o práci v Nemecku, je dobré požiadať o Freistellung ešte predtým, ako začnete vašu prácu reálne vykonávať. Pre SZČO to znamená, že by o túto dávku mali požiadať ešte pred vystavením prvej faktúry. Freistellung musí byť platný v čase vystavenia faktúry, inak podnikateľovi hrozí, že príde o spomínaných 15 % zárobku. V praxi sa tieto prípade bežne vyskytujú, preto je dobré si tieto záležitosti ošetriť ešte predtým, ako začnete podnikať. Dobrou správou je, že o už odvedenú zrážkovú daň možno spätne požiadať. Dôležité je tiež pamätať na to, že Freistellung je potrebné každoročne obnovovať, keďže nemá neobmedzenú platnosť.