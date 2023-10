Unilabs s pomocou riešenia Annalise.ai poskytne pacientom inovatívne možnosti diagnostiky závažných prípadov CNS

30.10.2023 (SITA.sk) -Annalise Enterprise CTB (Computed Tomography Brain) – pokročilé riešenie na podporu rozhodovania, šité na mieru pre nekontrastné CTB štúdie – dokáže identifikovať 130 rôznych rádiologických nálezov a umožní lekárom robiť v reálnom čase presné rozhodnutia. Riešenie je certifikované CE známkou ako trieda IIb podľa Nariadenia EÚ o zdravotníckych prostriedkoch (EU MDR)."Pri akútnej rádiológii rozhoduje čas. Naši rádiológovia sa teraz môžu oprieť o komplexnú analýzu, ktorú s využitím umelej inteligencie získajú za menej ako dve minúty. Tento nástroj umožňuje rýchlu detekciu a uprednostnenie kritických prípadov, čo priamo zlepšuje starostlivosť o našich pacientov. Naše pokračujúce investície do špičkových inovácií len podčiarkujú náš záväzok poskytovať špičkovú diagnostiku. Vďaka širokému pokrytiu rôznych patologických nálezov na mozgu sľubuje tento nástroj významný posun pre pacientov i rádiológov," hovorí Baber Qazi, Head of Strategic Business Unit Radiology v spoločnosti Unilabs. "Kým naši vysokokvalifikovaní rádiológovia naďalej študujú každé vyšetrenie, toto riešenie slúži ako druhý pár pozorných očí, zvýrazňuje odhalené patologické nálezy a naznačuje mieru istoty či neistoty v interpretácii – čím odzrkadľuje scenáre z reálneho sveta."Annalise Enterprise CTB rýchlo identifikuje a označí potenciálne patologické skeny. Rádiológovia potom informácie, ktoré poskytne umelá inteligencia, preskúmajú v spojení s pôvodnými snímkami, čím zabezpečia maximálnu presnosť a včasnosť ich hlásení.Lakshmi Gudapakkam, CEO spoločnosti Annalise.ai, podčiarkol dopad tohto partnerstva. "Sme nadšení zo spolupráce so svetovo uznávaným lídrom, ktorý sa venuje posúvaniu hraníc zdravotníckych technológií. Vďaka integrácii telerádiológie a umelej inteligencie môžu rádiológovia optimalizovať svoje pracovné postupy, vyhodnocovať skeny s veľmi vysokou presnosťou a ešte viac skrátiť čas potrebný na odpoveď pacientom. Prijatím pokročilej a komplexnej technológie pre akútnu a traumatologickú starostlivosť spoločnosť Unilabs posilnila svoje postavenie v tomto segmente.""Spolupráca medzi spoločnosťami Unilabs a Annalise.ai je príkladom našej neochvejnej oddanosti zvyšovaniu kvality diagnostiky, posúvania starostlivosti o pacientov na vyššiu úroveň a navigácii v neustále sa vyvíjajúcom svete lekárskej diagnostiky," dodal Qazi.Informačný servis