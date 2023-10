Fico sľúbil penzistom plné trináste dôchodky, oznámil aj plánovaný termín ich zavedenia (video)

Suma trinásteho dôchodku

Niekoľko otvorených otázok

Maximálna suma trinástej penzie v tomto roku dosahuje 300 eur, dostanú ju poberatelia dôchodku vo výške 268,88 eura a nižšie. Poberateľom dôchodku v rozpätí od 268,89 eura do 963,32 eura sa suma trinásteho dôchodku znižuje až do minimálnej sumy 50,01 eura. Najnižší trinásty dôchodok vo výške 50 eur dostanú v novembri tohto roka poberatelia, ktorí dostávajú dôchodok v sume 963,33 eura a vyššie.





30.10.2023 (SITA.sk) - Penzisti by mohli už o rok dostávať vyššie trináste dôchodky. Uviedol to staronový premiér Robert Fico (Smer-SD) po tom, ako do funkcie oficiálne uviedol ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD) Trináste penzie v plnej sume, teda vo výške priemerného dôchodku za predošlý rok, by mali dôchodcovia dostať už koncom budúceho roka. Premiér Fico poukázal na to, že takýto sľub dali pred voľbami všetky koaličné strany.V tomto roku trináste penzie dosahujú od 50 eur do 300 eur. Už v budúcom roku by mal trinásty dôchodok dosahovať priemernú sumu daného druhu dôchodku.Starobní dôchodcovia by tak na konci budúceho roka dostali cez 640 eur, invalidní penzisti s mierou schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 percent viac ako 500 eur, poberateľky vdovského dôchodku cez 350 eur a poberatelia vdoveckého dôchodku okolo 300 eur.„Trinásty dôchodok v plnej výške bol schválený vo februári 2020 krátko pred parlamentnými voľbami," pripomenul premiér. Takýto dôchodok sa mal podľa neho vyplatiť každej kategórii dôchodcov v priemernej sume, vláda Igora Matoviča však tento zámer zrušila.„Mám obrovský záujem, aby právna úprava, ktorá zagarantuje trinásty dôchodok v plnej výške, bola zrealizovaná v národnej rade v prvých troch mesiacoch budúceho roka, možno by bolo pekné a symbolické, keby to bolo v národnej rade vo februári," povedal.S ministrom práce predseda vlády rokoval o spôsoboch financovania výplaty trinástej penzie v plnej výške. „Je tam ešte niekoľko otvorených otázok, ale my musíme doručovať," povedal Fico. Tento cieľ strana Smer-SD podľa neho podporí v programovom vyhlásení vlády.