Piatok 17.4.2026
Meniny má Rudolf
Union patrí medzi značky s najlepšou komunikáciou – v ankete Hermes komunikátor roka získala poisťovňa hneď tri ceny
Získali tri ocenenia - z hlasovania verejnosti aj odbornej poroty. Ľudia rozhodli - poisťovňa Union si spomedzi všetkých poisťovní na slovenskom trhu zaslúži druhé miesto za svoju komunikáciu.
17.4.2026 (SITA.sk) - Získali tri ocenenia – z hlasovania verejnosti aj odbornej poroty.
Ľudia rozhodli – poisťovňa Union si spomedzi všetkých poisťovní na slovenskom trhu zaslúži druhé miesto za svoju komunikáciu. Ocenenie získala v kategórii Median SK – Poisťovníctvo, ktoré sa udeľuje na základe prieskumu spoločnosti Median SK. Tento úspech bol potvrdený aj ďalším druhým miestom, ktoré udelila hlasujúca verejnosť v online hlasovaní.
"V Unione sa usilujeme o to, aby každá interakcia so zákazníkom priniesla pozitívny zážitok – či už ide o pomoc v oblasti zdravotného poistenia, alebo riešenie škodovej udalosti v komerčnom poistení. Našich pracovníkov call centra aj obchodných zástupcov pravidelne vzdelávame, aby pristupovali ku klientom profesionálne a s dôrazom na ich potreby. V online prostredí komunikujeme zrozumiteľne a efektívne a zároveň kladieme veľký dôraz na budovanie vzťahov s verejnosťou v súlade s našimi hodnotami - empaticky a s rešpektom," uviedla hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová, ktorá ocenenie prevzala na slávnostnom podujatí v Bratislave.
Union zdravotná poisťovňa získala aj ďalšie dôležité ocenenie za svoje aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Za projekt Festivaly zdravia jej odborná porota udelila Cenu Hermes. Ide o projekt, v rámci ktorého poisťovňa v spolupráci s neziskovou organizáciou Človek v ohrození organizuje podujatia, ktoré prinášajú prevenciu, osvetu a odbornú starostlivosť do vylúčených lokalít po celom Slovensku. Doteraz sa ich uskutočnilo deväť naprieč Slovenskom. "Ak chceme, aby sa ľudia starali o svoje zdravie, musíme za nimi prísť tam, kde žijú. Ľudia z týchto komunít idú k lekárovi, len keď naozaj musia. Prevencia je pre nich neznámy pojem. Preto sme sa rozhodli vytvoriť niečo zrozumiteľné a hravé – festival zdravia, ktorý spája edukáciu s ľudskosťou," povedal člen predstavenstva Unionu Tomáš Kalivoda.
Ceny za najlepšiu komunikáciu sa udeľovali v nasledujúcich kategóriách:
Prieskum bol realizovaný kontinuálne od 15. 1. 2025 do 15. 12. 2025 na vzorke minimálne 12 000 respondentov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Union patrí medzi značky s najlepšou komunikáciou – v ankete Hermes komunikátor roka získala poisťovňa hneď tri ceny © SITA Všetky práva vyhradené.
- Bankovníctvo
- Telekomunikácie
- Automobily
- Poisťovníctvo
- Obchodné reťazce
- Nápoje a minerálne vody
