 Meniny má Rudolf
Viac než len šálka kávy: Príbeh Goriffee pokračuje novou kapitolou v srdci Petržalky


Tagy: Káva Kaviareň PR

Za šálkou výberovej kávy stojí odhodlanie, férové partnerstvá a silná komunita. Objavte miesto, kde káva nie je rutina, ale zážitok. Jedno z najznámejších mien domácej pražiarenskej ...



17.4.2026 (SITA.sk) - Za šálkou výberovej kávy stojí odhodlanie, férové partnerstvá a silná komunita. Objavte miesto, kde káva nie je rutina, ale zážitok.


Jedno z najznámejších mien domácej pražiarenskej scény, Goriffee, sa po dvanástich rokoch úspešného pôsobenia rozhodlo pre ďalší významný krok. Svoju vášeň pre výberovú kávu a poctivé remeslo prináša tam, kde doteraz chýbala – do najväčšej mestskej časti hlavného mesta.

Zdieľanie pravej vášne


Kým pre mnohých je ranná káva len rutinou, pre tím Goriffee je to vyvrcholenie dlhého príbehu, ktorý sa začína tisíce kilometrov ďaleko na kávových farmách. Otvorenie novej prevádzky nie je len o rozšírení biznisu, ale o túžbe byť bližšie k ľuďom a zdieľať s nimi autentickú kávovú kultúru priamo v ich susedstve.

"Ak by bola Petržalka samostatné mesto, bola by tretím najväčším mestom na Slovensku a predsa kávové možnosti, ktoré petržálčania doteraz mali, boli skôr biedne. To sa teraz zásadne mení,” uvádza Erik Šimšík- spolumajiteľ Gorifee.

Od rwandských kopcov až po Bratislavu


História značky sa začala písať už v roku 2012. Za jej zrodom stáli traja nadšenci – Erik Šimšík, Matej Hambalko a Amir Al Jabri. Prvotný impulz však prišiel z nečakaného smeru – z Afriky. Práve osobný zážitok Erika Šimšíka v Rwande zmenil všetko. Objavil tam nielen výnimočnú chuť miestnej arabiky, ale predovšetkým silu priameho spojenia s ľuďmi, ktorí za kávou stoja.

Tento moment definoval hlavné piliere spoločnosti: transparentnosť, férovosť a budovanie dlhodobých partnerstiev. Počas dvanástich rokov sa z malej iniciatívy stala rešpektovaná pražiareň, ktorá si zakladá na osobných vzťahoch s farmármi z celého sveta. Každé zrnko tak v sebe nesie odkaz konkrétneho pestovateľa.

Do petržalských ulíc


Nová, v poradí už tretia kaviareň Goriffee, slávnostne otvára svoje brány v administratívnom komplexe Technopol v Petržalke. Návštevníci sa môžu tešiť na to najlepšie z portfólia značky. Či už preferujete precízne vyladené espresso alebo ste fanúšikom alternatívnych metód a batch brew.

"Kaviareň je síce súčasťou Technopolu, ale taktiež má samostatný vchod a terasu od Chorvátskeho ramena, preto ju vnímame ako novú infraštruktúru, ktorá doplní nábrežie Chorvátskeho ramena lemované cyklostrasou, ako aj trať novej električky. Takže nie len zamestnanci Technopolu, ale aj bežný petržálčania budú mať možnosť sa u nás zastaviť či už pri prechádzke cez voľý deň, ale napríklad aj ráno pred prácou,” uvádza Šimšík.

Ponuka je široká – od klasických zmesí ako Highlander či Milky Way s čokoládovými a orechovými tónmi až po ovocné a kvetinové limitky. Koncept pravej lifestylovej kaviarne dopĺňajú vlastné koláče, obľúbené škoricové uzly a čerstvé chlebíčky.

Budovanie komunity


Pre zakladateľov je kontakt so zákazníkom extrémne dôležitý. Kaviareň vnímajú ako miesto, kde vzniká komunita. Cieľom značky nie je len "predávať nápoj", ale vzdelávať a inšpirovať, o čo sa snažia prostredníctvom vlastných blogov, degustácií a osobného prístupu baristov, ktorí radi poradia zákazníkom s výberom zŕn.

S mnohými ústretovými krokmi pre zákazníkov sa verná komunita značky neustále rozrastá. Okrem kaviarní na Košickej a Štúrovej ulici tak Technopol predstavuje ďalší dôležitý bod na mape pre všetkých, ktorí hľadajú kávovú autenticitu.

Pohľad do budúcnosti


Hoci má značka za sebou dvanásť rokov na trhu, aj naďalej chce prinášať kávu, ktorá má charakter, pôvod a dušu. Zároveň chce rozširovať službu kávového predplatného a edukovať verejnosť tak, aby výberová káva nebola vnímaná ako luxus pre vyvolených, ale ako dostupný zážitok pre každého, komu záleží na tom, čo pije.

"Aj v ďalších rokoch sa budeme snažiť prinášať tú najlepšiu kávu, motivovať ľudí, aby spomalili a vychutnali si prítomný moment a dali prednosť radšej kvalite pred kvantitou,” uzatvára Šimšík.

Nová kaviareň v Technopole je pozvánkou pre všetkých Petržalčanov aj návštevníkov tejto časti mesta, aby sa na chvíľu zastavili, vydýchli si a vychutnali si špičkovú kávu, za ktorou stojí kus poctivého remesla. Príbeh Goriffee sa tak pokračuje s každou jednou pripravenou šálkou.

Zdroj: SITA.sk - Viac než len šálka kávy: Príbeh Goriffee pokračuje novou kapitolou v srdci Petržalky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Káva Kaviareň PR
