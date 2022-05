Union pomáha seniorom – pripravil pre nich balíčky zliav na kontrolu zdravotného stavu

80 eur z cenníkovej ceny jednorazového poplatku za inštaláciu zariadení, naviazaných na produktové balíky ISTOTA, POMOC, STAROSTLIVOSŤ;



20 eur z cenníkovej ceny jednorazového poplatku za zaobstaranie hodiniek SANTEA Watch produktového balíka ISTOTA HODINKY;



10 % z cenníkovej ceny mesačného paušálu balíka ISTOTA;



20 % z cenníkovej ceny mesačného paušálu balíka POMOC;



20 % z cenníkovej ceny mesačného paušálu balíka STAROSTLIVOSŤ.



20.5.2022 (Webnoviny.sk) - S pribúdajúcim vekom často pribúdajú aj rôzne zdravotné problémy či riziká, ktoré môžu významne ohroziť zdravie a život staršieho človeka. Union ZP sa preto pozrela na to, s akými prekážkami sa potykajú seniori a prišla s balíčkom pomoci, špeciálne vytvoreným pre ľudí v dôchodkovom veku. "Uvedomujeme si, že množstvo našich poistencov – seniorov, žije samo a v prípade, že napríklad v domácnosti spadnú, skutočne nemajú nikoho, kto by im pomohol. Z tohto dôvodu prinášame zľavy na komplexné služby pomoci pri riešení krízových situácií, kontrolu zdravotného stavu i predvídania hroziaceho nebezpečenstva," hovorí Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Unionu. Reč je o službách spoločnosti SANTEA, za ktoré s Unionom ušetríte:Pre využitie zľavy postačí byť poistencom Union ZP.Santea využíva komunikačný SanteaBox spojený s príslušenstvom, ktorý sa montuje do domu/bytu. Poskytuje domáce tiesňové volanie, ktoré môžete využiť kdekoľvek a kedykoľvek v byte, vďaka citlivým SOS tlačidlám a senzorom v celom priestore, ktoré vás v prípade núdze spoja s dispečingom. Pre svoju bezpečnosť môžete využiť aj monitorovacie hodinky Santea Watch s SOS tlačidlom, ktorým sa aktivuje telefonické spojenie s dispečingom. Komunikujete tak s dispečingom priamo cez hodinky a máte pomoc vždy pri sebe.Informačný servis