 24hod.sk    Tlačové správy

Union poteší ďalšie čerstvé mamičky – predlžuje benefit Baby BOX plný top značiek


Zdravotná poisťovňa Union bude poskytovať praktický balíček plný hodnotných výrobkov pre bábätko aj naďalej. "Pre veľký záujem o Baby BOX sme sa rozhodli, že obdarujeme aj ...



Zdieľať
dsc_1408 676x450 10.9.2025 (SITA.sk) - Zdravotná poisťovňa Union bude poskytovať praktický balíček plný hodnotných výrobkov pre bábätko aj naďalej.


"Pre veľký záujem o Baby BOX sme sa rozhodli, že obdarujeme aj ďalšie ženy a ich bábätká. Predsa len, po príchode dieťaťa na svet sú finančné výdavky pre každú rodinu extrémne zaťažujúce a plienky či prací gél zadarmo každého poteší," vysvetľuje hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne, Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Benefit je určený pre všetky poistenky Union zdravotnej poisťovne, ktoré nedávno priviedli na svet dieťa, ako aj pre tie mamičky, ktoré svoje dieťatko do Unionu prepoistia do troch mesiacov od jeho narodenia.

Union Baby BOX to nie sú len vzorky – ide o plnohodnotný balík produktov v hodnote viac ako 100 eur, ktoré využije každá mamička počas starostlivosti o novorodenca.

Obsah Baby BOX-u:



  • 4 balenia plienok Pampers Premium Care (veľkosti 1, 2 a 3)

  • Pampers Wipes 184ks Harmonie New baby (štvorbalenie)

  • Prací prostriedok Ariel gel 1125ml Sensitive skin

  • Aviváž Lenor Sensitive 850ml

  • Kozmetické produkty značky HiPP (detský pleťový olej, ochranný krém, šampón + sprchový gél 2in1)

  • Celaskon BABY kvapky

  • BIOPRON BABY+

  • Degasin Simetikón

  • Zubná kefka a pasta Oral-B pre deti (0–6 rokov)

  • BIO detský čaj Fenykel 20x1,5g

  • Kniha "Ako neprísť o dieťa"


"Sme presvedčení, že tento balík značkových produktov pomôže mamičkám v najnáročnejšom období – v prvých týždňoch po narodení dieťaťa. Chceme im týmto spôsobom vyjadriť našu podporu a oceniť ich náročnú, no krásnu rolu," hovorí Jozef Koma, riaditeľ sekcie zdravotného poistenia v Unione.

Ako získať Baby BOX?


Kód na zaslanie Baby BOX-u si môžu mamičky jednoducho vygenerovať cez online formulár na stránke Union zdravotnej poisťovne. Hodnotný darček im bude zaslaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti do Boxu. "Vieme, že keď mamička napríklad dojčí alebo uspáva dieťatko, nemôže vybiehať ku kuriérovi, hocikedy, keď jej zazvoní. Po svoj darček sa tak môže zastaviť počas prechádzky s kočíkom alebo poň pošle iného člena rodiny, v čase, kedy im to najlepšie vyhovuje. Ale pozor! Je naozaj veľký a ťažký!," vysvetľuje Dupaľová Ksenzsighová. Dodáva, že aj takýmito detailmi Union dokazuje, že mu skutočne záleží na jeho poistencoch.

Okrem Baby BOX-u môžu novopečení rodičia získať aj ďalšie skvelé benefity:


150 € príspevok na dojčenské mlieko, príkrmy a kozmetiku HiPP

Zľava 300 eur na nákup plienok Pampers

Požičiame vám monitor dychu bábätka alebo prispejeme 30 eur na jeho zakúpenie

Príspevok 30 eur na kurz plávania pre vaše bábätko

Pomoc pôrodnej asistentky pred a po pôrode zadarmo

Spoľahlivé informácie o materstve v MamaClass

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Union poteší ďalšie čerstvé mamičky – predlžuje benefit Baby BOX plný top značiek © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Baby BOX PR
