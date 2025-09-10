|
Streda 10.9.2025
Meniny má Oleg
|
10. septembra 2025
Šutaj Eštok nesúhlasí s ďalšími výdavkami na obranu, podľa Kaliňáka by si mal najprv upratať na svojom ministerstve
Minister vnútra má na svojom rezorte dosť otázok, na ktoré sa ťažšie odpovedá. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) tak ...
10.9.2025 (SITA.sk) - Minister vnútra má na svojom rezorte dosť otázok, na ktoré sa ťažšie odpovedá. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) tak zareagoval na vyjadrenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), ktorý nesúhlasí s ďalšími výdavkami na obranu, a vyjadril sa, že ďalší nákup húfnic počká.
Minister obrany povedal, že so Šutajom Eštokom sa na túto tému nebavili. "V rámci nákupov na ministerstve vnútra má dosť otázok, na ktoré sa ťažšie odpovedá. Tomu sa treba venovať. My sa venujeme tomu, aby sme dokázali vykonať obranyschopnosť SR," vyhlásil Kaliňák. Podľa ministra obrany na tom pracujú tak, ako hovoria najmodernejšie trendy, a preto sa podľa jeho slov menia aj stratégie a priority.
"Rád by som pripomenul, že ministerstvo obrany v tomto prípade dosť pomáha rezortom strany Hlas-SD, v rámci, napríklad, výstavby nemocníc. Môžeme to, samozrejme, kedykoľvek prenechať im, keby chceli, mám ale pocit, že to nie je úplne niečo, čo by dokázali urobiť. Čiže, s týmito návrhmi sa nestotožňujem. My sme dostatočne prispeli ku konsolidácii aj tento rok niekoľkými stovkami miliónov. To isté sa obrana bude snažiť urobiť aj budúci rok," uzavrel minister s tým, že si treba najskôr upratať doma.
Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok nesúhlasí s ďalšími výdavkami na obranu, podľa Kaliňáka by si mal najprv upratať na svojom ministerstve © SITA Všetky práva vyhradené.
