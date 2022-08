Union spustil telefonickú linku určenú Ukrajincom

19.8.2022 (Webnoviny.sk) - Či už ide o otázky spojené so zdravotným poistením na Slovensku alebo o pomoc s poistením motorového vozidla – tieto, a aj mnohé ďalšie podnety, budú môcť obyvatelia Ukrajiny, ktorí u nás našli útočisko pred vojnou, riešiť so zdravotnou, i komerčnou poisťovňou Union vo svojom rodnom jazyku. Union totiž ako prvá poisťovňa na Slovensku začala dnešným dňom prevádzkovať ukrajinskú telefonickú informačnú linku."Volajúcim bude odpovedať náš nový ukrajinský kolega, ktorého sme zamestnali pre zvýšený dopyt podnetov od jeho krajanov. Veríme, že dokáže efektívne pomôcť vyriešiť dopyty, kde rečová bariéra mohla spôsobovať problémy. Predsa len, čo krajina, to iné pravidlá a predpisy a vyznať sa v nich nie je jednoduché," vysvetľuje Elena Májeková, členka predstavenstva Unionu.Telefónna linka s číslom 02/208 11 700 bude bezplatná a pre záujemcov dostupná v čase od 8:00 do 16:00 každý pracovný deň. Ak sa osvedčí, do budúcna je v pláne jej rozšírenie o ďalších kolegov.Informačný servis