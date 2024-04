Union vzdeláva odbornú verejnosť, začínajúcim lekárom posiela unikátnu brožúru KOMPAS

15.4.2024 (SITA.sk) - Na celom Slovensku intenzívne vnímame nedostatok ambulantných lekárov – čím skôr sa preto absolventi univerzít dostanú do praxe, tým lepšie pre pacientov čakajúcich na zdravotnú starostlivosť. Aj z tohto dôvodu sme sa v Unione rozhodli vydať brožúru, ktorá pomôže začínajúcim lekárom so zakladaním vlastnej ambulancie.Rozbehnúť vlastnú ambulantnú prax nie je len tak – lekár sa na začiatku musí oboznámiť s množstvom legislatívy, ktorá vyplýva z podnikania. Či už sa stane živnostníkom alebo si založí firmu formou spoločnosti s ručeným obmedzením, návšteve úradov sa skrátka nevyhne. V príručke KOMPAS sa dozvie, ako získať licenciu a koho požiadať o kód poskytovateľa. "Nová brožúra mladým lekárom poradí aj vo veci uzatvorenia poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone povolania, či s pripojením na systém eZdravie," vysvetľuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa zdravotnej poisťovne Union.Príručku odosiela poisťovňa v týchto dňoch všetkým, ktorí o ňu požiadali. Ak ste to nestihli, nevadí, k dispozícii je aj na každej pobočke Unionu po celom Slovensku.má v Unione stabilné miesto a desiatky brožúr na rôzne témy poputovali do rúk už tisíckam poistencov. Tematicky pokrývajú okruhy ako stravovanie či duševné zdravie, v minulom roku vydala poisťovňa publikáciu, ktorá sa venuje prvému roku života a poslúži prvorodičkám i skúsenejším mamičkám. Viac informácií o zdraví, benefitoch pre rodičov i tých najmenších nájdu záujemcovia aj na webstránke Unionu Informačný servis