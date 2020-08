Union zaplatí kardiológom monitorovanie pacientov cez smartfóny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.8.2020 (Webnoviny.sk) - Na podnet Asociácie srdcových arytmií bude zdravotná poisťovňa Union uhrádzať nový druh výkonov –(kariostimulátor, kardioverter, defiblirátor,...) a to. Rozširuje sa tak zoznam výkonov telemedicíny, ktorá sa na Slovensku výrazne posunula aj v dôsledku príchodu pandémie koronavírusu."Lekári budú kontrolovať údaje z prístroja vzdialene - prostredníctvom špeciálneho vysielača, či smartfónu. Ak bude všetko v poriadku, budú pacienti odbremenení od pravidelných návštev ambulancie každé tri či štyri mesiace," povedala hovorkyňa Beáta Dupaľová Kenzsighová.Najväčší rozmach zaznamenala telemedicína v apríli a v máji, kedy poisťovňa Union zaznamenala viac ako 61 000 výkonov telemedicíny cez telefón a 1500 cez videohovor. V štatistikách sa ako opodstatnená ukázala aj krízová intervencia psychiatrom. "Aj do budúcna budeme našim zazmluvneným lekárom tieto výkony preplácať. Myslíme si, že to odbremení ako ambulancie, tak aj pacientov," hovorí Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia Unionu. Dodáva, že telemedicína prispieva k efektívnejšiemu manažmentu starostlivosti o pacienta, ale zdôrazňuje, že nie je vhodná u každého pacienta a nemôže ísť na úkor kvality zdravotnej starostlivosti.Informačný servis