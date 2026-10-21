Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 21.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Uršuľa
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

UNIQA má podľa Zlatej mince najlepšie poistenie života, zdravia aj domova


Tagy: Ocenenie Poistenie PR Zlatá minca

Produkty UNIQA opäť patria medzi najlepšie finančné produkty na slovenskom trhu. V nezávislej súťaži Zlatá minca 2026 získala UNIQA celkovo osem medailových umiestnení, z toho tri zlaté, a ...



Zdieľať
gettyimages 2254739605 676x451 21.10.2026 (SITA.sk) - Produkty UNIQA opäť patria medzi najlepšie finančné produkty na slovenskom trhu.


V nezávislej súťaži Zlatá minca 2026 získala UNIQA celkovo osem medailových umiestnení, z toho tri zlaté, a stala sa druhou najúspešnejšou poisťovňou aktuálneho ročníka. Najvyššie ocenenia pritom získala práve v oblastiach, ktoré chránia to najdôležitejšie – život, zdravie a domov.

Produkt Život & radosť zvíťazil hneď v dvoch kategóriách – ako najlepšie rizikové životné poistenie a zároveň najlepšie poistenie úrazu alebo choroby. Prvenstvo získalo aj poistenie nehnuteľností Domov & bezpečie, ktoré tak nadviazalo na svoj minuloročný úspech.

"Tri prvenstvá nás veľmi tešia, no ešte dôležitejšie je, že sme ich získali v ochrane života, zdravia a domova – teda v oblastiach, ktorých význam dnes ešte rastie. Starnutie populácie a dlhší život prinášajú nové nároky na finančnú ochranu zdravia a sebestačnosti, klimatická zmena zase zvyšuje riziká, ktorým čelia naše domovy. Osem ocenení naprieč portfóliom preto vnímame ako potvrdenie dlhodobej kvality a schopnosti reagovať na meniace sa potreby ľudí. Naším cieľom nie sú ceny, ale dôvera klientov a istota, že keď nás budú potrebovať, majú za sebou partnera, na ktorého sa môžu spoľahnúť," hovorí Rastislav Havran, generálny riaditeľ finančného domu UNIQA.

Život & radosť s dvojitým prvenstvom


Mimoriadne úspešný bol tento rok produkt Život & radosť. Okrem víťazstva v kategórii rizikového životného poistenia získal prvé miesto aj medzi poisteniami úrazu alebo choroby.

Dvojité prvenstvo potvrdzuje dôraz UNIQA na komplexnú ochranu človeka a jeho rodiny pred situáciami, ktoré môžu mať vážny zdravotný aj finančný dosah. Úloha moderného životného poistenia sa totiž mení. Už dávno nejde iba o zabezpečenie blízkych v prípade najhoršieho. Čoraz dôležitejšia je ochrana príjmu a životnej úrovne človeka pri vážnej chorobe, úraze, invalidite či dlhodobej strate sebestačnosti.

Silná pozícia aj v ochrane majetku


Tretie zlato získala UNIQA za poistenie nehnuteľností Domov & bezpečie. Produkt tak nadviazal na prvenstvo z minulého ročníka Zlatej mince a potvrdil svoju silnú pozíciu na slovenskom trhu.

Ochrana bývania pritom naberá na význame aj v súvislosti s rastúcou hodnotou majetku a dôsledkami extrémnych prejavov počasia. Kvalitné poistenie preto nemá byť iba formálnou poistkou, ale riešením, ktoré dokáže rodine pomôcť zvládnuť finančné následky veľkej škody a čo najrýchlejšie sa vrátiť do bežného života.

Úspech UNIQA dopĺňajú ďalšie medailové pozície. Strieborné ocenenia získali povinné zmluvné poistenie Auto & pohoda PZP a doplnkové dôchodkové sporenie v III. pilieri. Bronzovú priečku obsadili havarijné poistenie Auto & pohoda KASKO, Indexový negarantovaný i.d.f. v II. pilieri a Poistenie občianskej zodpovednosti.

Osem medailových umiestnení naprieč životným a neživotným poistením aj dôchodkovým sporením vynieslo UNIQA pozíciu druhej najúspešnejšej poisťovne Zlatej mince 2026.

Zoznam ocenení Zlatá minca pre UNIQA 2026


1.miesto – Rizikové životné poistenie: Život & radosť
1. miesto – Poistenie úrazu alebo choroby: Život & radosť
1. miesto – Poistenie nehnuteľností: Domov & bezpečie

2. miesto – PZP: Auto & pohoda PZP
2. miesto – III. pilier: Doplnkové dôchodkové sporenie

3. miesto – Havarijné poistenie: Auto & pohoda KASKO
3. miesto – II. pilier: UNIQA d.s.s. – Indexový negarantovaný i.d.f.
3. miesto – Ostatné poistné produkty: Poistenie občianskej zodpovednosti

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - UNIQA má podľa Zlatej mince najlepšie poistenie života, zdravia aj domova © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ocenenie Poistenie PR Zlatá minca
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Irán stratil dôveru arabských susedov. Obranné spojenectvo s Izraelom by bolo účinnejšie, tvrdí mierový aktivista – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Európania sa boja podvodov, históriu auta si však poriadne neoverujú

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 