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UNIQA má podľa Zlatej mince najlepšie poistenie života, zdravia aj domova
Tagy: Ocenenie Poistenie PR Zlatá minca
Produkty UNIQA opäť patria medzi najlepšie finančné produkty na slovenskom trhu. V nezávislej súťaži Zlatá minca 2026 získala UNIQA celkovo osem medailových umiestnení, z toho tri zlaté, a ...
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21.10.2026 (SITA.sk) - Produkty UNIQA opäť patria medzi najlepšie finančné produkty na slovenskom trhu.
V nezávislej súťaži Zlatá minca 2026 získala UNIQA celkovo osem medailových umiestnení, z toho tri zlaté, a stala sa druhou najúspešnejšou poisťovňou aktuálneho ročníka. Najvyššie ocenenia pritom získala práve v oblastiach, ktoré chránia to najdôležitejšie – život, zdravie a domov.
Produkt Život & radosť zvíťazil hneď v dvoch kategóriách – ako najlepšie rizikové životné poistenie a zároveň najlepšie poistenie úrazu alebo choroby. Prvenstvo získalo aj poistenie nehnuteľností Domov & bezpečie, ktoré tak nadviazalo na svoj minuloročný úspech.
"Tri prvenstvá nás veľmi tešia, no ešte dôležitejšie je, že sme ich získali v ochrane života, zdravia a domova – teda v oblastiach, ktorých význam dnes ešte rastie. Starnutie populácie a dlhší život prinášajú nové nároky na finančnú ochranu zdravia a sebestačnosti, klimatická zmena zase zvyšuje riziká, ktorým čelia naše domovy. Osem ocenení naprieč portfóliom preto vnímame ako potvrdenie dlhodobej kvality a schopnosti reagovať na meniace sa potreby ľudí. Naším cieľom nie sú ceny, ale dôvera klientov a istota, že keď nás budú potrebovať, majú za sebou partnera, na ktorého sa môžu spoľahnúť," hovorí Rastislav Havran, generálny riaditeľ finančného domu UNIQA.
Mimoriadne úspešný bol tento rok produkt Život & radosť. Okrem víťazstva v kategórii rizikového životného poistenia získal prvé miesto aj medzi poisteniami úrazu alebo choroby.
Dvojité prvenstvo potvrdzuje dôraz UNIQA na komplexnú ochranu človeka a jeho rodiny pred situáciami, ktoré môžu mať vážny zdravotný aj finančný dosah. Úloha moderného životného poistenia sa totiž mení. Už dávno nejde iba o zabezpečenie blízkych v prípade najhoršieho. Čoraz dôležitejšia je ochrana príjmu a životnej úrovne človeka pri vážnej chorobe, úraze, invalidite či dlhodobej strate sebestačnosti.
Tretie zlato získala UNIQA za poistenie nehnuteľností Domov & bezpečie. Produkt tak nadviazal na prvenstvo z minulého ročníka Zlatej mince a potvrdil svoju silnú pozíciu na slovenskom trhu.
Ochrana bývania pritom naberá na význame aj v súvislosti s rastúcou hodnotou majetku a dôsledkami extrémnych prejavov počasia. Kvalitné poistenie preto nemá byť iba formálnou poistkou, ale riešením, ktoré dokáže rodine pomôcť zvládnuť finančné následky veľkej škody a čo najrýchlejšie sa vrátiť do bežného života.
Úspech UNIQA dopĺňajú ďalšie medailové pozície. Strieborné ocenenia získali povinné zmluvné poistenie Auto & pohoda PZP a doplnkové dôchodkové sporenie v III. pilieri. Bronzovú priečku obsadili havarijné poistenie Auto & pohoda KASKO, Indexový negarantovaný i.d.f. v II. pilieri a Poistenie občianskej zodpovednosti.
Osem medailových umiestnení naprieč životným a neživotným poistením aj dôchodkovým sporením vynieslo UNIQA pozíciu druhej najúspešnejšej poisťovne Zlatej mince 2026.
1.miesto – Rizikové životné poistenie: Život & radosť
1. miesto – Poistenie úrazu alebo choroby: Život & radosť
1. miesto – Poistenie nehnuteľností: Domov & bezpečie
2. miesto – PZP: Auto & pohoda PZP
2. miesto – III. pilier: Doplnkové dôchodkové sporenie
3. miesto – Havarijné poistenie: Auto & pohoda KASKO
3. miesto – II. pilier: UNIQA d.s.s. – Indexový negarantovaný i.d.f.
3. miesto – Ostatné poistné produkty: Poistenie občianskej zodpovednosti
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - UNIQA má podľa Zlatej mince najlepšie poistenie života, zdravia aj domova © SITA Všetky práva vyhradené.
V nezávislej súťaži Zlatá minca 2026 získala UNIQA celkovo osem medailových umiestnení, z toho tri zlaté, a stala sa druhou najúspešnejšou poisťovňou aktuálneho ročníka. Najvyššie ocenenia pritom získala práve v oblastiach, ktoré chránia to najdôležitejšie – život, zdravie a domov.
Produkt Život & radosť zvíťazil hneď v dvoch kategóriách – ako najlepšie rizikové životné poistenie a zároveň najlepšie poistenie úrazu alebo choroby. Prvenstvo získalo aj poistenie nehnuteľností Domov & bezpečie, ktoré tak nadviazalo na svoj minuloročný úspech.
"Tri prvenstvá nás veľmi tešia, no ešte dôležitejšie je, že sme ich získali v ochrane života, zdravia a domova – teda v oblastiach, ktorých význam dnes ešte rastie. Starnutie populácie a dlhší život prinášajú nové nároky na finančnú ochranu zdravia a sebestačnosti, klimatická zmena zase zvyšuje riziká, ktorým čelia naše domovy. Osem ocenení naprieč portfóliom preto vnímame ako potvrdenie dlhodobej kvality a schopnosti reagovať na meniace sa potreby ľudí. Naším cieľom nie sú ceny, ale dôvera klientov a istota, že keď nás budú potrebovať, majú za sebou partnera, na ktorého sa môžu spoľahnúť," hovorí Rastislav Havran, generálny riaditeľ finančného domu UNIQA.
Život & radosť s dvojitým prvenstvom
Mimoriadne úspešný bol tento rok produkt Život & radosť. Okrem víťazstva v kategórii rizikového životného poistenia získal prvé miesto aj medzi poisteniami úrazu alebo choroby.
Dvojité prvenstvo potvrdzuje dôraz UNIQA na komplexnú ochranu človeka a jeho rodiny pred situáciami, ktoré môžu mať vážny zdravotný aj finančný dosah. Úloha moderného životného poistenia sa totiž mení. Už dávno nejde iba o zabezpečenie blízkych v prípade najhoršieho. Čoraz dôležitejšia je ochrana príjmu a životnej úrovne človeka pri vážnej chorobe, úraze, invalidite či dlhodobej strate sebestačnosti.
Silná pozícia aj v ochrane majetku
Tretie zlato získala UNIQA za poistenie nehnuteľností Domov & bezpečie. Produkt tak nadviazal na prvenstvo z minulého ročníka Zlatej mince a potvrdil svoju silnú pozíciu na slovenskom trhu.
Ochrana bývania pritom naberá na význame aj v súvislosti s rastúcou hodnotou majetku a dôsledkami extrémnych prejavov počasia. Kvalitné poistenie preto nemá byť iba formálnou poistkou, ale riešením, ktoré dokáže rodine pomôcť zvládnuť finančné následky veľkej škody a čo najrýchlejšie sa vrátiť do bežného života.
Úspech UNIQA dopĺňajú ďalšie medailové pozície. Strieborné ocenenia získali povinné zmluvné poistenie Auto & pohoda PZP a doplnkové dôchodkové sporenie v III. pilieri. Bronzovú priečku obsadili havarijné poistenie Auto & pohoda KASKO, Indexový negarantovaný i.d.f. v II. pilieri a Poistenie občianskej zodpovednosti.
Osem medailových umiestnení naprieč životným a neživotným poistením aj dôchodkovým sporením vynieslo UNIQA pozíciu druhej najúspešnejšej poisťovne Zlatej mince 2026.
Zoznam ocenení Zlatá minca pre UNIQA 2026
1.miesto – Rizikové životné poistenie: Život & radosť
1. miesto – Poistenie úrazu alebo choroby: Život & radosť
1. miesto – Poistenie nehnuteľností: Domov & bezpečie
2. miesto – PZP: Auto & pohoda PZP
2. miesto – III. pilier: Doplnkové dôchodkové sporenie
3. miesto – Havarijné poistenie: Auto & pohoda KASKO
3. miesto – II. pilier: UNIQA d.s.s. – Indexový negarantovaný i.d.f.
3. miesto – Ostatné poistné produkty: Poistenie občianskej zodpovednosti
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - UNIQA má podľa Zlatej mince najlepšie poistenie života, zdravia aj domova © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ocenenie Poistenie PR Zlatá minca
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