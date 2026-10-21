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21. októbra 2026

Networking po slovensky, alebo ako prežiť jesennú smršť konferencií a nezabiť čas?


Tagy: Biznis konferencie Konferencie Marketingovky Networking Podcast PRuser PR na Slovensku PR user podcast PRuser Public relations Slovenský podcast

Chodiť na akcie bez jasného zámeru vám často prinesie len sklamanie. Podujatia, konferencie a večerné networkingy zapĺňajú jesenný kalendár na prasknutie. Počas jediného týždňa môžete v ...



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pr user simona mistikova lubomira mardiakova 676x429 21.10.2026 (SITA.sk) - Chodiť na akcie bez jasného zámeru vám často prinesie len sklamanie.


Podujatia, konferencie a večerné networkingy zapĺňajú jesenný kalendár na prasknutie. Počas jediného týždňa môžete v Bratislave a okolí navštíviť aj štyri akcie, no otáznou zostáva ich skutočná návratnosť pre váš biznis a prácu.

V najnovšej epizóde podcastu PR User, ktorý prináša agentúra SITA v spolupráci s PR agentúrou Divino, rozoberajú Simona Mištíková a Ľubka Mardiaková tému správneho výberu podujatí a efektívneho využitia nadviazaných kontaktov.

Veľké konferencie vs. komorné podujatia


Chodiť na akcie bez jasného zámeru vám často prinesie len sklamanie. „Ak máte vo svojom podnikaní cieľ robiť networking, musíte myslieť na to, s koľkými ľuďmi sa viete reálne porozprávať,“ vysvetľujú odborníčky.

Masové podujatia, akým je napríklad jesenná biznis konferencia v Bratislave so zakladateľom Wikipédie a účasťou 900 ľudí, sú ideálne na neformálne stretnutia, pozdravenie známych a budovanie povedomia.

Na druhej strane, ak je vaším cieľom získať odborné vedomosti, oveľa lepšie poslúžia menšie, komornejšie konferencie, kde sedíte v hľadisku a nasávate know-how.

Tipy pre ideálny jesenný mix


Aby malo investovanie času a peňazí do lístkov zmysel, v podcaste odznela presná strategická mozaika:

  • 2 až 3 veľké konferencie za jeseň: Navštívte akcie s vyše sto účastníkmi v rôznych segmentoch, kde si vypočujete hlavných spíkrov a zažijete ruch veľkého networkingu.

  • Odborné podujatia: Zvoľte akcie, kam idete s cieľom písať si poznámky a aplikovať ich do praxe.

  • Pravidelný večerný networking: Raz za mesiac sa zúčastnite komunitného či sektorového stretnutia s konkrétnym cieľom, s kým sa chcete rozprávať.


Na záver Simona Mištíková a Ľubka Mardiaková pripomínajú, že získané kontakty treba premeniť na reálne lídy — pridať si ľudí na LinkedIn-e, zdieľať poznatky s kolegami a nebrať celý proces až príliš vážne.

Kde si môžete vypočuť nový diel?


???? Nová epizóda podcastu PR-user je dostupná priamo na spravodajskom portáli SITA.sk a tiež na nasledujúcich platformách: ???? Youtube , Spotify, DVTV,  TV-sita.sk, divino.sk. ????Nenechajte si ujsť praktické rady a inšpiratívne diskusie zo sveta PR, marketingu a biznisu!


Zdroj: SITA.sk - Networking po slovensky, alebo ako prežiť jesennú smršť konferencií a nezabiť čas? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Biznis konferencie Konferencie Marketingovky Networking Podcast PRuser PR na Slovensku PR user podcast PRuser Public relations Slovenský podcast
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