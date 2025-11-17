|
Pondelok 17.11.2025
Meniny má Klaudia
UNIQA si 17. november uctila diskusiou o význame slobody a premietaním filmu o cti a odvahe – Muž, ktorý stál v ceste
Tagy: 17. november Film PR
Zamestnancom priniesla diskusiu s osobnosťami verejného života a možnosť pozrieť si film o sile cti a odvahy počas okupácie Československa v auguste 1968 - Muž, ktorý stál v ...
17.11.2025 (SITA.sk) - Zamestnancom priniesla diskusiu s osobnosťami verejného života a možnosť pozrieť si film o sile cti a odvahy počas okupácie Československa v auguste 1968 – Muž, ktorý stál v ceste.
Pre UNIQA je 17. november veľkým dňom bez ohľadu na to, či je zapísaný v kalendári ako deň pracovného pokoja, alebo nie. Považujeme ho za dôležitý míľnik, ktorý pripomína, že hodnoty slobody a demokracie nie sú samozrejmosťou. Vďaka spoločenskému zlomu po roku 1989 môžeme dnes slobodne podnikať, cestovať, študovať, tvoriť, rozhodovať o svojej budúcnosti a slobodne voliť.
"Rozhodli sme sa, že našou odpoveďou v UNIQA bude hovoriť o hodnotách, ktoré Nežná revolúcia priniesla, ešte hlasnejšie. Chceme, aby si tieto hodnoty uvedomili aj generácie, ktoré neslobodu nezažili. Aby rozumeli, že život v akomkoľvek nedemokratickom režime znamená stratu slobody a obmedzenie ľudských práv, čo zasahuje celé rodiny a nezvratne mení životy ľudí – tak, ako sme to videli počas štyridsiatich rokov komunistického režimu v rokoch neslobody," hovorí generálny riaditeľ UNIQA CZ/SK Rastislav Havran.
Zamestnanci UNIQA mali možnosť vypočuť si diskusiu s osobnosťami, ktoré sa témam demokracie, ľudských práv, občianskej odvahy a spoločenskej zodpovednosti dlhodobo venujú: Michael Kocáb, Klára Šimáčková Laurenčíková a Fedor Blaščák. Ich pohľad na dnešnú dobu, medzinárodné súvislosti a výzvy pre budúcnosť bol silnou pripomienkou, prečo sa o slobode nesmie prestať hovoriť – najmä v časoch, ktoré žijeme.
Súčasťou programu bola aj možnosť pozrieť si film Muž, ktorý stál v ceste (2023), ktorý rozpráva príbeh československého lekára a politika Františka Kriegela. Patril k členom delegácie odvlečenej do Moskvy po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968, no ako jediný odmietol podpísať Moskovský protokol. Následne bol jedným zo štyroch poslancov, ktorí hlasovali proti prijatiu zmluvy o "dočasnom pobyte" sovietskych vojsk, a patril medzi prvých signatárov Charty 77. Po jej podpísaní bol spolu s manželkou dlhodobo pod dohľadom československej ŠtB. Film, ktorý UNIQA poistila, vznikal aj v kontexte aktuálnych geopolitických udalostí.
"Sme hrdí, že UNIQA tento film poistila — a že aj takto môžeme podporovať diela, ktoré pripomínajú silu cti a odvahy. Film pripomína, že sloboda, ktorú dnes žijeme, neprišla sama od seba, ale vďaka ľuďom, ktorí mali odvahu stáť si za svojím presvedčením. Nakrúcanie sa pôvodne malo odohrávať na Ukrajine, no po ruskej invázii sa muselo presunúť do Česka. Aj to je pripomenutie, že boj o slobodu vôbec nie je uzavretá kapitola," uvádza Rastislav Havran, generálny riaditeľ UNIQA CZ/SK.
Chceli by sme vyjadriť poďakovanie spoločnosti Bio Illusion, ktorá film producentsky zastrešuje. Vďaka jej ústretovosti si zamestnanci UNIQA mohli Deň slobody a demokracie pripomenúť aj prostredníctvom tohto výnimočného a silného príbehu cti a odvahy.
Viac o filme tu: UNIQA poistila film o výnimočnom mužovi Františkovi Kriegelovi "Muž, ktorý stál v ceste" | UNIQA
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - UNIQA si 17. november uctila diskusiou o význame slobody a premietaním filmu o cti a odvahe – Muž, ktorý stál v ceste © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: 17. november Film PR
