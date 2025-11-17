Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Pripravte sa na najväčšiu metalovú udalosť roka – Iron Maiden privedú do Bratislavy Anthrax


Britská heavymetalová legenda Iron Maiden ohlasuje, že súčasťou ich bratislavského koncertu v rámci turné "Run For Your Lives" bude aj jedna z najikonickejších metalových kapiel sveta - Anthrax! Ich ...



new project 8 676x444 17.11.2025 (SITA.sk) - Britská heavymetalová legenda Iron Maiden ohlasuje, že súčasťou ich bratislavského koncertu v rámci turné "Run For Your Lives" bude aj jedna z najikonickejších metalových kapiel sveta – Anthrax! Ich spoločný koncert sa uskutoční 30. mája 2026 na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave a stane sa tak mimoriadnou hudobnou udalosťou budúceho roka.


Týmto spojením vieme povedať, že Slovensko čaká najväčší metalový koncert – dve kapely svetového významu, na najväčšom štadióne v krajine, spoločne počas jedinej noci, na ktorú fanúšikovia metalu budú spomínať ešte dlhé roky. Iron Maiden odohrajú plnohodnotnú koncertnú show, využívajúc svoje obrovské vizuálne efekty, ikonického maskota Eddieho a energiu, ktorá strhne publikum od prvého až po posledný akord. Ešte pred ich show dostanú ľudí do varu špeciálni hostia bratislavského koncertu Anthrax – skupina, ktorá výrazne formovala metalovú scénu a patrí medzi "Veľkú štvorku" tohto žánru spolu s Metallica, Slayer a Megadeth.


IRON MAIDEN + ANTHRAX = METALOVÝ SVIATOK ROKU 2026


Dva obrovské svety metalu sa stretnú na jednej scéne. Pre fanúšikov kvalitnej hudby a výnimočných koncertných zážitkov to znamená len jedno - v takomto zložení ich uvidieť na Slovensku je príležitosť, ktorá prichádza možno raz za život.

Americká formácia Anthrax, založená v roku 1981 v New Yorku, patrí medzi najzásadnejšie kapely metalovej éry. Počas svojej viac než 40-ročnej kariéry vydali množstvo kultových albumov – medzi nimi Among the Living, Spreading the Disease či Persistence of Time – ktoré formovali zvuk celého žánru. Kapela je známa svojou neopakovateľnou energiou naživo, rýchlymi gitarovými riffmi a dynamikou, ktorá dokáže strhnúť tisíce fanúšikov. Ich najväčšie hity ako "Caught in a Mosh", "Antisocial", "Indians" či "Madhouse" rozpália koncertnú atmosféru, a po nich prídu na rad nezabudnuteľní Iron Maiden s Eddiem. Buďte určite pri tom!

IRON MAIDEN
Špeciálni hostia koncertu ANTHRAX
30. MÁJ 2026/NÁRODNÝ FUTBALOVÝ ŠTADIÓN/BRATISLAVA
Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na www.vivien.sk

