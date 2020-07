UnityCard: jednoduchý, rýchly a cielený spôsob, ako oživiť podnikanie zasiahnuté pandémiou COVID-19

Paul Geens



10.7.2020 (Webnoviny.sk) - Kým politickí vodcovia uvažujú o tom, ako čo najlepšie podporiť tých, ktorí to najviac potrebujú, európske fintech spoločnosti Loyaltek a Paynovate spustili tzv. Unity Card . Ide o predplatenú kartu, ktorú je možné využiť na núdzovú humanitárnu pomoc alebo pre podporu konkrétnych skupín obyvateľstva. Dobrým príkladom sú lokálne firmy a obchodníci, ktorí museli ukončiť svoje podnikanie práve kvôli pandémii.Karty Unity Card budú bezplatne dostupné pre obce a samosprávy, teda miesta s lokálnym dosahom, pričom môžu byť doručené kamkoľvek v Európe v čo najkratšom možnom čase a bez ťažkopádnej logistiky a administratívy. Unity Card tak prispeje k efektívnym, cieleným, jednoducho sledovateľným nástrojom na ceste k hospodárskej obnove. Spoločnosť zaznamenala záujem o viac ako milión kusov kariet okamžite po uvedení.Vzhľadom na ústup prvej vlny pandémie a obavy z jej návratu sa štáty čoraz viac zameriavajú na urýchlenie pomoci vedúcej k opätovnej obnove svojich ekonomík. Kým mnohé krízové opatrenia a nastavenie pomoci tým najzraniteľnejším prichádzajú pomaly, nikto nedokáže odhadnúť ich skutočnú účinnosť. Je preto potrebné robiť rozhodnutia už dnes a nie až zajtra.Práve s týmto cieľom sa spojili aj ostrieľaní európski fintech priekopníci a veteráni – spoločnosti Loyaltek a Paynovate. Výsledkom spoločnej snahy je jedinečný návrh určený politickým vodcom, ktorého cieľom je ponúknuť občanom potrebnú a urýchlenú finančnú podporu prostredníctvom tzv. Unity Card. Inovatívnym, ale i mimoriadne účinným prínosom tejto debetnej karty je možnosť obmedzenia jej použitia v určitej zemepisnej oblasti (napr. v jednej obci), ako aj v určitých, vopred určených obchodoch alebo podnikoch. V súčasnej situácii napríklad v tých, ktoré boli nútené uzavrieť svoje prevádzky (hotely, reštaurácie, bary, kaderníctva, špecializované obchody, atď..) Ide teda o perfektný nástroj na stimuláciu miestnej ekonomiky a zabránenie odlievaniu peňazí na zahraničné webové stránky elektronických obchodov, presunom do zahraničia alebo šetreniu."Či už ide o podporu obchodníkov, ktorí museli ukončiť svoju podnikateľskú činnosť, alebo o pomoc matkám nakŕmiť svoje deti, vedúci predstavitelia samospráv či štátov hľadajú spôsoby, ako zmierniť následky uzavretia ekonomiky a pripraviť sa na návrat do normálneho života a oživenie ekonomiky, "vysvetľuje Robert Masse, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Loyaltek a odborník v oblasti platobných kariet. "Dochádza však čas a vyvstáva otázka, ako a čo najrýchlejšie a najúčinnejšie rozdeliť tieto rôzne zdroje a zároveň sa vyhnúť rizikám podvodov. Je potrebné zabezpečiť, aby verejné peniaze slúžili svojmu účelu a boli prínosom pre spoločnosť ako celok."Debetnú kartu Unity Card je možné nabiť i dobiť ľubovoľnou sumou peňazí. Funguje rovnako ako bežná debetná karta na platobných termináloch. Obdobie platnosti sa môže prispôsobiť podľa potrieb a zamýšľanej podpory. Užívatelia si dokážu skontrolovať zostávajúcu hodnotu vďaka QR kódu na zadnej strane, zatiaľ čo lokálna autorita dokáže monitorovať, analyzovať, spravovať a dokonca upravovať spôsob, akým sa používajú tieto karty, a to všetko v reálnom čase. Opäť sú to teda nové technológie, ktoré ponúkajú riešenie v situácii, ktorá sa v istých momentoch javila ako neriešiteľná."Naše výskumné a vývojové tímy si dobre uvedomujú spoločenskú zodpovednosť, pričom ich cieľom bolo pomôcť v boji proti pandémii COVID-19. V konečnom dôsledku je to však pragmatizmus a potenciál tohto riešenia, ktorý nás presvedčil o vytvorení potrebných partnerstiev pre jeho nasadenie v celej Európe, "uzatvára Robert Masse. "Príde nám úplne prirodzené venovať prvých 5 000 kariet každej z obcí, ktoré sa s ňou rozhodnú pracovať. Sú totiž najbližšie k situácii v teréne. Realizačné náklady udržiavame na minime a predstavujú zlomok bežných nákladov na podobné "tradičné" opatrenia. Okrem toho si za transakcie neberieme žiadnu maržu."Navrhované riešenie sa osvedčilo v Nemecku už počas migračnej krízy, kedy Loyaltek rozdával miestnym orgánom desiatky tisíc kariet na správu povolení pre sýrskych utečencov, čo im umožnilo uspokojiť ich najzákladnejšie potreby nákupom od miestnych obchodníkov. 12 000 kariet venoval Loyaltek pred dvomi rokmi aj Svetovému potravinovému programu ako súčasť humanitárnej pomoci.Vzhľad karty Unity Card je možné samozrejme prispôsobiť potrebám lokálnych partnerov. Distribuuje sa priamo príjemcom alebo skupinovým prenosom príslušnému orgánu, ktorý ich ďalej môže ďalej distribuovať po vlastnej osi. Platby uskutočňované kartou občanmi sa samozrejme spravujú spolu so zvyškom transakcií v rámci platobného styku obchodníkov, zatiaľ čo podporu držiteľa karty zabezpečuje Loyaltek alebo samotný "zákazník", teda vydávajúci orgán ako napríklad obec alebo samospráva.Loyaltek NV je európskym lídrom v oblasti kariet s obmedzeným dosahom a riadi početné programy týkajúce sa darčekových a profesionálnych kariet v 14 krajinách. Medzi jej klientov patria firmy ako Sodexo, Ingenico, Total a veľké množstvo významných komerčných realitných hráčov, ktorí požadujú odborné znalosti spoločnosti Loyaltek pre konkrétne a technicky náročné projekty.Paynovate NV je jedným zo šiestich belgických emitentov elektronických peňazí, ktorý je regulovaný Národnou bankou Belgicka a je oprávnený vydávať platobné nástroje vo všetkých európskych krajinách. Paynovate je taktiež tiež dôležitou súčasťou Visa.Ďalšie informácie a ilustrácie nájdete na adrese WWW.UNITYCARD.EU Informačný servis