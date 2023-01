Únos Vietnamca sa na Slovensku vyšetruje bez podozrivých osôb, ide o podvádzanie verejnosti, tvrdí Krúpa

Podvádzanie verejnosti

Odsudzujúce rozsudky nemeckých súdov

Únos do Vietnamu

31.1.2023 (Webnoviny.sk) - Vyšetrovanie kauzy únosu Vietnamca, ktoré dozoruje Krajská prokuratúra v Bratislave pokračuje bez toho, aby boli preverované podozrivé osoby na Slovensku. Skonštatoval to na utorkovej tlačovej besede poslanec a šéf brannobezpečnostného výboru parlamentu Juraj Krúpa (SaS). „To je ako vyšetrovanie únosu bez toho, aby ste vyšetrovali únoscu," skonštatoval Krúpa s tým, že podľa jeho názoru ide o podvádzanie verejnosti.Zároveň Krúpa pripomenul, že vyšetrovanie rozdelil generálny prokurátor Maroš Žilinka do dvoch častí. Prvou časťou je, či vôbec došlo k únosu cez územie SR a druhou, či sa na ňom podieľali ústavní činitelia.„A rovno, bohorovne nám povedal, že nie je žiadne podozrenie, že sa na tom ústavní činitelia podieľali," povedal Krúpa. Rovnako podľa neho Žilinka tvrdil, že nie je preukázané, že by sa Vietnamec nachádzal na Slovensku.Podľa šéfa brannobezpečnostného výboru však tvrdenia Žilinku vyvracajú odsudzujúce rozsudky nemeckých súdov. Tie podľa neho dokazujú, že sa únos uskutočnil cez naše územie.„Stanovisko súdu v Berlíne jasne konštatuje a dokazuje, že unesený bol súčasťou delegácie, ktorá sa vtedy stretla aj s exministrom Robertom Kaliňákom," dodal Krúpa.Vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha podľa informácií nemeckých médií v lete 2017 pravdepodobne uniesli z Nemecka do Vietnamu. V Nemecku žiadal o politický azyl, pričom v domovskej krajine čelil obvineniam z korupcie. Denník Frankfurter Allgemeine Zeitung napísal, že auto s únoscami podľa GPS súradníc parkovalo pri vládnom hoteli Bôrik v Bratislave.Podľa stanoviska Krajskej prokuratúry Bratislava sa kauza naďalej vyšetruje, pričom v priebehu trestného konania doposiaľ okrem iného vypočuli 62 osôb v procesnom postavení svedka. Naplánované sú aj výsluchy ďalších svedkov.